"> Разгадать секрет знаменитого плывущего шага "Березки" предлагают зрителям "Сожскага карагода" в Гомеле

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Как рассказала директор коллектива, "Березка" выступала в Гомеле в 2019 году с сольным концертом, но впервые участвует в "Сожскам карагодзе". "Мы в восторге от города. Он такой теплый, свежий, чистый. В нем замечательно дышится. Мы благодарны за приглашение на "Сожскі карагод". Для нас это огромная честь выступить на этом фестивале", - поделилась директор.
Директор обратила внимание: фестиваль через национальное искусство объединяет людей.
"Участвовать в таких грандиозных фестивалях хореографического искусства всегда почетно и очень интересно", - добавила главный балетмейстер ансамбля, заслуженная артистка Российской Федерации Ирина Цуканова.
"И столько публики. Потрясающе, что у людей есть интерес к народному творчеству. Нам, всем артистам разных национальностей, очень интересно посмотреть на искусство других коллективов", - призналась она.
"Фестиваль позволяет не только соприкоснуться с искусством, но и узнать историю народа, культуру, традиции. И это корни, а без корней мы ничто, - считает Ирина Цуканова. - И замечательно, что народы (на фестивале. - Прим. БЕЛТА) объединяются, интересуются друг другом. Такие фестивали нужны".
По ее словам, ансамбль "Березка" всегда с удовольствием приезжает на подобные творческие форумы. "Мы, конечно, привезли танцевальные номера из нашего наследия. Это работы Надежды Сергеевны Надеждиной. Мы очень дорожим нашим наследием. И хотим показать его сегодняшней публике", - рассказала главный балетмейстер.
"А фишечка - это, естественно, наш хоровод "Березка" (с плывущим шагом. - Прим. БЕЛТА), наша визитная карточка, во время которой все будут смотреть и думать: как же девушки могут так ходить по сцене, может быть, ролики у них, или на чем-то еще они так двигаются. Надеемся, что каждый попробует разгадать наш секрет", - отметила Татьяна Сельгмяэ, подчеркнув, что долгие годы этот секрет знают лишь в коллективе.
По словам главного балетмейстера, в ансамбль приходят артисты из разных хореографических школ, со всех уголков России. "И учиться русскому танцу, тому стилю, который присущ ансамблю "Березка", им не так просто, если честно. Может понадобиться даже не один год. Это долгие тренировки практически каждый день", - подытожила Ирина Цуканова.
Международный фестиваль хореографического искусства "Сожскi карагод" впервые собрал в юго-восточном регионе танцевальные коллективы из разных стран в 1997 году. Форум, который в этом году объединил участников из восьми стран, нацелен на расширение и укрепление межнациональных творческих связей, взаимодействие национальных культур. Учредителями события выступают Министерство культуры Беларуси, Гомельский областной и городской исполнительные комитеты.-0-
Фото Марины Васильевой