"> Разгадать секрет знаменитого плывущего шага "Березки" предлагают зрителям "Сожскага карагода" в Гомеле

Как рассказала директор коллектива, "Березка" выступала в Гомеле в 2019 году с сольным концертом, но впервые участвует в "Сожскам карагодзе". "Мы в восторге от города. Он такой теплый, свежий, чистый. В нем замечательно дышится. Мы благодарны за приглашение на "Сожскі карагод". Для нас это огромная честь выступить на этом фестивале", - поделилась директор.

"И столько публики. Потрясающе, что у людей есть интерес к народному творчеству. Нам, всем артистам разных национальностей, очень интересно посмотреть на искусство других коллективов", - призналась она. "И столько публики. Потрясающе, что у людей есть интерес к народному творчеству. Нам, всем артистам разных национальностей, очень интересно посмотреть на искусство других коллективов", - призналась она.





По словам главного балетмейстера, в ансамбль приходят артисты из разных хореографических школ, со всех уголков России. "И учиться русскому танцу, тому стилю, который присущ ансамблю "Березка", им не так просто, если честно. Может понадобиться даже не один год. Это долгие тренировки практически каждый день", - подытожила Ирина Цуканова. По словам главного балетмейстера, в ансамбль приходят артисты из разных хореографических школ, со всех уголков России. "И учиться русскому танцу, тому стилю, который присущ ансамблю "Березка", им не так просто, если честно. Может понадобиться даже не один год. Это долгие тренировки практически каждый день", - подытожила Ирина Цуканова.





Международный фестиваль хореографического искусства "Сожскi карагод" впервые собрал в юго-восточном регионе танцевальные коллективы из разных стран в 1997 году. Форум, который в этом году объединил участников из восьми стран, нацелен на расширение и укрепление межнациональных творческих связей, взаимодействие национальных культур. Учредителями события выступают Министерство культуры Беларуси, Гомельский областной и городской исполнительные комитеты.-0-

Фото Марины Васильевой Фото Марины Васильевой