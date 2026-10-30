"Путевка в будущее". Зарубежные кинематографисты о масштабе и миссии "Лістапада"

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столице сегодня стартует XXХII Минский международный кинофестиваль "Лiстапад". В преддверии фестиваля члены жюри из разных стран поделились с журналистами своими впечатлениями о "Лiстападзе" и рассказали, в чем заключается его особенность, передает корреспондент БЕЛТА.





Путевка в будущее





Председатель Национального конкурса, заслуженный деятель культуры Кыргызской Республики и Российской Федерации Ассоль Молдокматова подчеркнула, что "Лiстапад" - потрясающий масштабный проект, который помогает объединять культуры, цивилизации и вести диалог на языке взаимопонимания и взаимоуважения.





"В мире сейчас настолько сложная ситуация, когда важно провозглашать культуру мира и говорить посредством творческого языка. Я вижу много творческих личностей, каждый представляет свою страну и созидает, объединяя разных персон и государства, отличающиеся по масштабу и мировоззрению. Уверена, именно этот кинофестиваль станет мощной платформой для рождения новых проектов и творческих союзов", - сказала Ассоль Молдокматова.

"Один из моих друзей, голливудский режиссер Эркен Ялгашев, когда-то привозил сюда Марка Дакаскоса, и мои друзья из Голливуда очень тепло отзывались об этом фестивале. Вы даете отправную путевку в жизнь маленьким детям, которые смотрят на состоявшихся персон, именитых режиссеров, делающих заявки на "Оскар", Канны и другие мастистые конкурсы в разных странах. И дети потом, когда состоятся, скажут, что они стартовали на "Лістападзе", а это, поверьте мне, дорогого стоит. Как сказал Квентин Тарантино, самое сложное - пойти в канцтовары и купить блокнот для написания сценария. Все начинается с авторской задумки. Мне хотелось бы, чтобы дети, которые получают у вас путевку в будущее и заряд бодрости для марш-броска вперед, на самом деле чувствовали, что "Лістапад" - очень мощная платформа, и именно здесь зритель может увидеться с самыми выдающимися людьми", - добавила она. "Один из моих друзей, голливудский режиссер Эркен Ялгашев, когда-то привозил сюда Марка Дакаскоса, и мои друзья из Голливуда очень тепло отзывались об этом фестивале. Вы даете отправную путевку в жизнь маленьким детям, которые смотрят на состоявшихся персон, именитых режиссеров, делающих заявки на "Оскар", Канны и другие мастистые конкурсы в разных странах. И дети потом, когда состоятся, скажут, что они стартовали на "Лістападзе", а это, поверьте мне, дорогого стоит. Как сказал Квентин Тарантино, самое сложное - пойти в канцтовары и купить блокнот для написания сценария. Все начинается с авторской задумки. Мне хотелось бы, чтобы дети, которые получают у вас путевку в будущее и заряд бодрости для марш-броска вперед, на самом деле чувствовали, что "Лістапад" - очень мощная платформа, и именно здесь зритель может увидеться с самыми выдающимися людьми", - добавила она.





Особый стиль короткого кино





Председатель жюри конкурса короткометражных фильмов Фабио Масса из Италии, дипломант XXX Минского международного кинофестиваля "Лiстапад", возвращается на фестиваль уже третий год и признается, что этот праздник кино имеет для него огромное значение.





"Конкурс короткометражного кино - отличная секция как для начинающих, так и продолжающих авторов. Короткометражный фильм не просто короткое кино, оно имеет свой особый стиль и художественные приемы, которые помогают передать историю более лаконично и глубоко. Я с нетерпением хочу посмотреть все картины и выбрать лучшую из них. Кино - это то, что помогает развиваться, совершенствоваться и находить лучшее в себе", - уверен Фабио Масса.

С акцентом на духовность





Председатель основного конкурса анимационных фильмов Злата Попов из Сербии заметила, что сейчас на Балканах показывают кино, которое очень настойчиво и агрессивно навязывает современные европейские ценности. В Минске она ожидает увидеть программу, поддерживающую духовные, общечеловеческие ценности. А поскольку в конкурсах принимают участие произведения тех авторов, которые уже получили очень высокие награды, жюри предстоит сложная работа.





История сильной женщины





Председатель жюри конкурса национальных киношкол Шериф Хассан Мохамед Гед из Египта был на фестивале в прошлом году и пообещал, что Египет обязательно вернется в нынешнем со своим фильмом, ведь это страна крупного кинопроизводства, чьи фильмы активно участвуют в фестивалях по всему миру.

Он сдержал свое обещание и приглашает всех зрителей на просмотр документального фильма "Она", который рассказывает вдохновляющую историю доктора Иман Карим, которая после трагического случая оказалась прикована к инвалидному креслу с диагнозом "квадриплегия". Не желая сдаваться, она с упорством шла к своей цели: получила степень магистра и докторскую степень, а также стала преподавателем немецкого языка. Помимо академической деятельности, она занимала пост генерального куратора Национального совета по делам инвалидов, дважды избиралась в совет спортивного клуба "Эль-Саид" и активно участвовала в общественных инициативах через НПО и волонтерские организации. Фильм представляет ее как яркий пример стойкости и успеха, вдохновляющий как людей с ограниченными возможностями, так и общество в целом. Он сдержал свое обещание и приглашает всех зрителей на просмотр документального фильма "Она", который рассказывает вдохновляющую историю доктора Иман Карим, которая после трагического случая оказалась прикована к инвалидному креслу с диагнозом "квадриплегия". Не желая сдаваться, она с упорством шла к своей цели: получила степень магистра и докторскую степень, а также стала преподавателем немецкого языка. Помимо академической деятельности, она занимала пост генерального куратора Национального совета по делам инвалидов, дважды избиралась в совет спортивного клуба "Эль-Саид" и активно участвовала в общественных инициативах через НПО и волонтерские организации. Фильм представляет ее как яркий пример стойкости и успеха, вдохновляющий как людей с ограниченными возможностями, так и общество в целом.





XXXII Минский международный кинофестиваль "Лістапад" пройдет в Беларуси с 30 октября по 6 ноября под лозунгом "Смотри. Живи. Цени". Для участия в фестивале было подано более 3,3 тыс. заявок из 108 стран, отобрано 130 фильмов из 55 стран. На "Лістападзе" традиционно представлены работы участников из России, Китая, Индии, Ирана, Пакистана и Вьетнама. Также будут работы из Камбоджи, Марокко, Эквадора, Венесуэлы, Колумбии, Кубы, США, Танзании, Мексики, Аргентины и Мьянмы.-0-





Фото Ярослава Зарецкого