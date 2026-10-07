Премьера анимационного детского сериала "Волчок" состоится в кинотеатрах Беларуси 8 октября

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси 8 октября по всей стране начнется показ анимационного фильма "Волчок" Национальной студии "Беларусьфильм", сообщили БЕЛТА в Министерстве культуры.



Режиссеры Ирина Тарасова и Елена Турова расскажут юным зрителям 12 веселых и поучительных историй о приключениях волчонка Волчка и его друзей.



Волчок обладает суперспособностью быстро перемещаться в пространстве и благодаря этому постоянно становится героем приключений.



Главного персонажа Волчка озвучил юный российский актер, "голос" Дим Димыча из "Фиксиков" Даниэль Миньков, его бабушку - популярная телеведущая Алена Спиридович.



Премьера в столице состоится в 15.00 в кинотеатре "Пионер".-0-