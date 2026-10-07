7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси 8 октября по всей стране начнется показ анимационного фильма "Волчок" Национальной студии "Беларусьфильм", сообщили БЕЛТА в Министерстве культуры.
Режиссеры Ирина Тарасова и Елена Турова расскажут юным зрителям 12 веселых и поучительных историй о приключениях волчонка Волчка и его друзей.
Волчок обладает суперспособностью быстро перемещаться в пространстве и благодаря этому постоянно становится героем приключений.
Главного персонажа Волчка озвучил юный российский актер, "голос" Дим Димыча из "Фиксиков" Даниэль Миньков, его бабушку - популярная телеведущая Алена Спиридович.
Премьера в столице состоится в 15.00 в кинотеатре "Пионер".-0-
Культура
07 октября 2026, 17:58
Премьера анимационного детского сериала "Волчок" состоится в кинотеатрах Беларуси 8 октября
Новости рубрики Культура
Главное
Топ-новости
"Жить за границей невозможно, готовы понести наказание". Генпрокурор об обращениях уехавших за рубеж белорусов
Белорусская IT-компания ЛВО создала первое отечественное программное обеспечение процессинга банковских карт
С нами интереснее