Праздничный концерт мастеров искусств Туркестанской области Казахстана прошел в БГАМ





В программе вечера прозвучали выразительные инструментальные композиции, известные произведения казахских классиков, ретро- и современные эстрадные песни.

"Сегодня мы проводим торжественный концерт, посвященный Дню Республики и 35-летию независимости Казахстана. Это очень важная дата и очень важный праздник для нас, - подчеркнул Чрезвычайный и Полномочный посол Казахстана в Беларуси Тимур Жаксылыков. - Мы привезли сюда мастеров искусств из Туркестанской области - древней столицы Казахского ханства, чтобы они представили нашу культуру". "Сегодня мы проводим торжественный концерт, посвященный Дню Республики и 35-летию независимости Казахстана. Это очень важная дата и очень важный праздник для нас, - подчеркнул Чрезвычайный и Полномочный посол Казахстана в Беларуси Тимур Жаксылыков. - Мы привезли сюда мастеров искусств из Туркестанской области - древней столицы Казахского ханства, чтобы они представили нашу культуру".





Он также отметил, что сотрудничество между двумя странами успешно развивается. "Если говорить об экономической составляющей, то в прошлом году мы установили рекорд по товарообороту - более 1 млрд долларов. В этом году мы, очевидно, побьем этот рекорд. Ведется сотрудничество между двумя странами и в сфере культуры. Казахстанские артисты всегда активно принимают участие и нередко побеждают на "Славянском базаре" в Витебске, мы активно участвуем и в "Лістападзе", и в других крупных мероприятиях в Беларуси. Белорусские деятели культуры также участвуют во всех крупных культурных событиях, которые проходят в Казахстане".

По словам режиссера программы концерта Майи Алибжановой, в программе представлен 21 номер, 18 номеров исполняют артисты из Казахстана, 3 - из Белорусской государственной академии музыки. "Мы сегодня исполняем не только патриотические казахстанские песни и песни казахских композиторов, но и популярные композиции, которые знает минский зритель. Это народные казахские песни, хиты-шлягеры "Дос-Мухасана". Эти композиции знают все слушатели стран СНГ", - добавила она. По словам режиссера программы концерта Майи Алибжановой, в программе представлен 21 номер, 18 номеров исполняют артисты из Казахстана, 3 - из Белорусской государственной академии музыки. "Мы сегодня исполняем не только патриотические казахстанские песни и песни казахских композиторов, но и популярные композиции, которые знает минский зритель. Это народные казахские песни, хиты-шлягеры "Дос-Мухасана". Эти композиции знают все слушатели стран СНГ", - добавила она.

По словам исполняющего обязанности директора филармонии имени Шамши Калдаякова Туркестанской области Куатбека Тортаева, цель концерта - популяризация казахской народной песни, казахских музыкантов и композиторов, а также укрепление культурных связей двух стран.-0- По словам исполняющего обязанности директора филармонии имени Шамши Калдаякова Туркестанской области Куатбека Тортаева, цель концерта - популяризация казахской народной песни, казахских музыкантов и композиторов, а также укрепление культурных связей двух стран.-0-





Фото Ярослава Зарецкого

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Праздничный концерт мастеров искусств филармонии имени Шамши Калдаякова Управления культуры Туркестанской области, посвященный Дню Республики и 35-летию независимости Казахстана, прошел в Большом зале Белорусской государственной академии музыки, передает корреспондент БЕЛТА.