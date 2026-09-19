Постановку Центрального театра марионеток Цюаньчжоу представят в Молодежном театре в Минске

Спектакль марионеток по мотивам китайского народного творчества состоит из шести ярких мини-новелл и представляет зрителям шедевры древнего марионеточного искусства. Он объединяет глубокие философские притчи, классическую оперную драматургию и колоритные народные танцы с трюковыми номерами.
Цюаньчжоуский театр марионеток приехал в Беларусь для участия в открытом фестивале "Лялькi над Нёманам" и уже успешно выступил в Гродно. Показы в Молодежном театре пройдут в 15.00 и 18.00.
Техника Цюаньчжоуского театра марионеток на нитях является одним из первых объектов нематериального культурного наследия национального уровня в Китайской Народной Республике. За тысячелетнюю историю театра марионеток сформировался целый набор стандартизированных приемов управления нитями, а также уникальное искусство резьбы голов кукол, пластики кукольных образов и технология их изготовления. Сохранилось более 700 традиционных пьес и уникальная музыка театрального жанра "Кукольная мелодия", состоящая из более чем 300 мелодических образцов и напевов.
Кроме того, сегодня в 16.00 китайские гости проведут мастер-класс для студентов-кукольников Белорусской государственной академии искусств и подарят студентам уникальную возможность прикоснуться к многовековой практике.-0-