Постановку "Денис Давыдов. История о Гродно" представили на суд любителей театра города над Неманом

12 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Масштабную историческую премьеру представили в Гродненском областном драматическом театре, коллектив учреждения культуры представил на суд зрителей постановку "Денис Давыдов. История о Гродно", передает корреспондент БЕЛТА.





Как рассказали в драмтеатре, спектакль стал одним из самых технически сложных и визуально зрелищных событий года в театральной жизни региона. "Проект уникален своим размахом: в постановке задействована вся актерская труппа театра, также творческая молодежь города Гродно", - отметили в учреждении культуры.





Спектакль "Денис Давыдов. История о Гродно" поставлен по пьесе советского драматурга Владимира Соловьева. Коллектив учреждения культуры сделал все для того, чтобы зритель погрузился в эпоху героических событий начала XIX века и личную историю легендарного гусара, поэта и партизана Дениса Давыдова, который сыграл одну из главных ролей в освобождении Гродно, хотя об этом мало кто из гродненцев знает. "Проявив блестящий дипломатический талант, он без единого выстрела заставил превосходящий корпус врага оставить город. Гродно был спасен от разрушений и пожаров, сотни пленных обрели свободу, а на принеманские земли вернулся мир", - отметили в театре.

К слову, специально для обеспечения архивной точности и достоверности эпохи 1812 года к работе над исторической драмой был привлечен консультант по военно-историческим вопросам. К слову, специально для обеспечения архивной точности и достоверности эпохи 1812 года к работе над исторической драмой был привлечен консультант по военно-историческим вопросам.





Яркий музыкальный спектакль погрузил в богатую и контрастную атмосферу ушедшей эпохи: пышные, торжественные балы, дружеские гусарские встречи, уютные вечера у костра, душевное исполнение песен и изящные танцы.

"Для этого проекта на большой сцене театра развернулось масштабное визуальное шоу. Благодаря интеграции нового высокотехнологичного светового оборудования и использованию тяжелого дыма батальные сцены и драматические монологи приобрели беспрецедентную глубину и кинематографический эффект присутствия", - дополнили в учреждении культуры.-0- "Для этого проекта на большой сцене театра развернулось масштабное визуальное шоу. Благодаря интеграции нового высокотехнологичного светового оборудования и использованию тяжелого дыма батальные сцены и драматические монологи приобрели беспрецедентную глубину и кинематографический эффект присутствия", - дополнили в учреждении культуры.-0-