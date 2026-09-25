Почти два десятка концертов в месяц и новый проект. Как Гродненская филармония вступает в 40-й сезон





Ретроконцертом "Спасибо, сердце!", посвященным творчеству Леонида Утесова, открывается сезон. "Это будет не просто концерт, а кабаре-шоу, в котором артисты филармонии перевоплотятся в героев песен знаменитого исполнителя и людей, окружавших его в жизни. Театрализованные сценки в сочетании с песнями погрузят публику в исторический контекст, - сказала Наталья Левшунова. - Шоу объединит на сцене эстрадно-симфонический оркестр под управлением Бориса Мягкова, ансамбль танца Гродненской филармонии и приглашенных исполнителей".





Юбилейный сезон открывается 2 октября и с самого старта будет очень насыщенным. Только на октябрь запланировано 18 концертов на разных сценах в разных жанрах. Это и эстрада, и стихи, и спектакли. Активно продолжится концертный сезон в ноябре. А декабрь по традиции привлечет традиционной премьерой новогоднего мюзикла. Уже сейчас над ним начинается работа. И хотя название премьеры классически новогоднее - "Снежная королева", на самом деле готовится сюрприз - постановка расскажет свою оригинальную историю, и не по мотивам известной сказки Андерсена.





"Новинкой 40-го сезона станет проект "Четверг", - продолжила Наталья Левшунова. - У нас появилась небольшая кавер-группа "Диксиленд", ее участники презентовали своего рода музыкальный салон в зале караоке. Премьера пришлась по душе публике, и мы решили в этом сезоне сделать "Четверги" регулярными. Два-три раза в месяц будем приглашать любителей джаза, и не только на новые программы. К проекту присоединится инструментальный ансамбль, будут звучать и романские мотивы. Думаем над тем, чтобы предложить гостям услуги нашего кафе: так вечер за чашкой чая станет по-настоящему уютным".





В этом году был первый опыт, когда областная филармония взяла на себя в полном объеме организацию масштабного фестиваля LIDBEER в Лиде. Все удалось, организация готова к тому, чтобы продолжить начатое в других районах региона.





Как отметила Наталья Левшунова, за восемь месяцев текущего года Гродненская филармония организовала 259 концертов, 178 из них - выступления собственных коллективов. Большое число выездных концертов: на праздниках и фестивалях повсеместно на Гродненщине, причем не только в райцентрах, но и в агрогородках, на торжествах в честь профессиональных праздников, в санаториях. За это время выступления посетили почти 183 тыс. зрителей. -0-

25 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Ретроконцерт, интерактивный проект в стиле музыкального салона, выступления в городах и селах - о планах на 40-й сезон рассказала корреспонденту БЕЛТА директор Гродненской областной филармонии Наталья Левшунова.