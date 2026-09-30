Почему так популярна "Анимаевка" и как будет развиваться белорусская анимация, рассказали в Минкульте

Рассказала она и о предстоящих премьерах "Беларусьфильма". "В ближайшие дни, когда закончится фестиваль, 8 октября стартует премьера анимационного сериала "Волчок". Он может смотреться как цельный фильм на 60 минут, потом можно смотреть по сериям. Что интересно, впервые этот фильм показали как раз на могилевской земле в Александрии - там был предпремьерный показ. И он очень заинтересовал детей, - отметила начальник отдела по кинематографии. - В работе у нас полнометражные фильмы "Девочка и трактор", "Команда спасателей". Режиссер Елена Турова, которая среди гостей фестиваля, работает над проектом тоже связанным с могилевской землей - "Тайны Александрии". Оказывается Александрия хороша и известна и тем, что в ее окрестностях располагается белорусская академия волшебников. Чем там занимаются и чему там учат, с кем борются и дружат - все это, я надеюсь, наш зритель увидит также на предпремьерном показе на "Купалье" в Александрии".-0-

Фото Олега Фойницкого Фото Олега Фойницкого

30 сентября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. О секретах популярности "Анимаевки" рассказала начальник отдела по кинематографии Министерства культуры Ирина Дрига во время открытия XXIX Международного фестиваля анимационных фильмов в Могилеве, передает корреспондент БЕЛТА.Ирина Дрига отметила, что "Анимаевка" - один из самых долгоживущих фестивалей. И секретов его многолетнего успеха несколько. Во-первых, анимационное кино - это такой жанр, который рассчитан на самую разную публику: от малышей до взрослых. И сейчас все более популярным становится семейный анимационный фильм, куда приходят всей семьей. А во-вторых, этот фестиваль создают настоящие профессионалы. "Если проследить за программой, то можно увидеть, что здесь собираются лучшие работы профессиональных мастеров анимационного кино. И это очень важно, ведь ни на одном белорусском фестивале такого нет. Здесь же и работы детских студий анимации. То есть мы можем увидеть, где у нас подрастают талантливые дети, и в перспективе найти себе будущих профессиональных мастеров", - сказала она.Она также отметила, что анимационное искусство в Беларуси сейчас переживает подъем. "Министерством культуры принята стратегия развития национальной анимации на 2026-2030 годы. Она подразумевает и увеличение объемов производства анимационных фильмов и переход к востребованным именно в прокате полнометражным фильмам, анимационным сериалам, - рассказала Ирина Дрига. - Темы выбирают наши аниматоры самые популярные - это сказки, приключения известных героев в современном мире, современные истории. Это не такие небольшие и короткие мультики, как было, может быть, несколько лет назад, теперь это уже действительно большая анимация, которая на большом экране смотрится солидно".