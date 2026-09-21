"Платье для Беллы": финисаж выставки "Прогулка" Марка Шагала прошел в Минске

Пока же "Прогулка" завершает свое пребывание в Минске, оставляя после себя не только воспоминание о знаменитой картине, но и семь платьев, созданных современными белорусскими художниками для Беллы - той, рядом с которой Шагал на своих полотнах снова и снова отрывался от земли.-0-

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прощание с картиной может быть таким же ярким, как и ее встреча. В Национальном художественном музее Беларуси финисаж выставки одной картины Марка Шагала "Прогулка" превратился в арт-перформанс "Платье для Беллы", где живопись, музыка и мода соединились в одном пространстве, передает корреспондент БЕЛТА.В основе проекта - число 7, которое считается одним из важных символов в творчестве Шагала. Семь белорусских художников создали семь уникальных платьев-картин, вдохновленных образом Беллы Розенфельд - музы и супруги художника. Саму идею в музее связали и с Годом белорусской женщины. Белла в творчестве Шагала - не просто героиня отдельных полотен. Она стала частью его художественного мира, образом любви, легкости и той самой невесомости, которая так узнаваема в его картинах. "Марк Шагал часто повторял, что в его картинах нет ни одной линии, не наполненной любовью к его главной музе Белле", - напомнили гостям вечера. И в этот вечер ее образ буквально вышел за пределы холста.Работа над платьями началась заранее, в мастерских художников. Текстиль постепенно превращался в своеобразные живописные полотна. Каждый автор выбрал собственную тему и художественный язык. Для Валерии Каплан платье стало разговором о любви как о ежедневном чувстве - не только празднике или романтическом жесте, но о внимании, заботе и тепле, которые люди дарят друг другу. Художница использовала каллиграфию, вписывая в ткань слова о любви. Финальные штрихи она наносила уже непосредственно во время перформанса.Ангелина Ващенко посвятила свою работу воспоминаниям о Беларуси и Витебске - городе, который Шагал продолжал писать и вспоминать, находясь далеко от родины. Художница обратилась к образу Витебского парка, своему детскому месту силы, а графическую технику соединила с печатью фрагмента линолеума. "Мне хотелось передать ощущение теплого воспоминания про этот дом", - рассказала художница.В финале все семь платьев предстали перед зрителями в формате дефиле. Но работы еще не были окончательно завершены: художники наносили последние детали прямо на глазах у публики, превращая создание произведения искусства в часть самого вечера.Особым музыкальным моментом стала премьера фортепианной пьесы "Прогулка с Шагалом", которую специально для финисажа написал белорусский композитор Игорь Комар. Произведение исполнила пианистка Дарья Брухнова. Музыкальная составляющая оказалась вполне созвучна самому Шагалу - его картины часто воспринимаются как своеобразная музыка цвета и движения, где реальные очертания мира уступают место воспоминаниям, чувствам и фантазии.А затем зрителям предложили самим стать соавторами. Одно из платьев превратилось в своеобразный чистый холст: гости могли оставить на нем пожелания, символы и автографы. Так финисаж постепенно трансформировался в мини-выставку "Платье для Беллы" - своеобразный финальный аккорд перед возвращением "Прогулки" в Санкт-Петербург.Генеральный директор Национального художественного музея Ирина Матяс отметила, что с произведением было важно попрощаться необычно. "Так просто отпустить молча - это не для него и не для нас", - сказала она.По ее словам, музей рассчитывает продолжать подобные проекты. А "Прогулку" здесь надеются увидеть вновь. "Я думаю, что Марк Шагал еще к нам приедет не раз. Можно мечтать дерзко и по-крупному - собрать триптих", - рассказала Ирина Матяс. Речь идет о трех работах Шагала, которые сегодня находятся в разных городах: одна - в Париже, другая - в Москве, а "Прогулка" после выставки в Минске вернется в Санкт-Петербург. В музее надеются, что когда-нибудь все три картины удастся представить вместе.