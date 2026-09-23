Пятый Фестиваль искусств белорусов мира объединит в Минске 250 представителей из 13 стран

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. V Фестиваль искусств белорусов мира соберет в Минске 250 представителей из 13 стран. Об этом журналистам рассказала директор Республиканского центра национальных культур Ольга Хачкова, передает корреспондент БЕЛТА.



"Фестиваль искусств белорусов мира проходит с 22 по 27 сентября согласно государственной программе "Культурное пространство" на 2026-2030 годы под девизом "Беларусь - наша любая маці". Программа фестиваля включает концерты с фольклорными и эстрадными номерами, выставки изобразительного и фототворчества, экскурсии в знаковые места Беларуси. В фестивале принимают участие 250 белорусов из 13 стран. Свое мастерство в различных творческих направлениях продемонстрируют коллективы художественной самодеятельности, сольные исполнители, художники, фотохудожники, мастера декоративно-прикладного творчества, поэты и литераторы из числа представителей общественных объединений белорусов зарубежья", - рассказала Ольга Хачкова.



По ее мнению, концепция глобального культурно-патриотического форума соотечественников строится на объединении чувств национальной идентичности с глубоким сакральным образом родины-матери. В 2026 году на фоне мирового поиска культурных опор этот проект приобретает особое звучание как фестиваль-объект национального белорусского кода. Его цель - поддержка и популяризация белорусской культуры среди мирового сообщества белорусов, укрепление связи диаспор с исторической родиной.



23 сентября в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны пройдет диалоговая площадка "Беларусь гасцінная: дыялог пра культуру", а 24 сентября в концертном зале Минского городского дворца культуры состоится гала-концерт "Беларусь - наша мілая маці". Будут также организованы мастер-классы, выставки декоративно-прикладного творчества, живописи, фоторабот, произведений народных мастеров Беларуси. 25 сентября участники фестиваля продолжат знакомство с культурой Беларуси в Белорусском государственном музее народной архитектуры и быта, а также посетят Большой театр Беларуси.



Впервые во время фестиваля пройдет День молодежи - уникальное событие для молодых преемников белорусской культуры, где объединятся традиции, современные медиа и открытый диалог. В программе - посещение телеканала "Беларусь 24" и Национальной библиотеки Беларуси, где пройдет диалоговая площадка "Нас аб’яднала Беларусь". 26 сентября участники традиционно посетят регионы Беларуси.



Уполномоченный по делам религий и национальностей Александр Румак подчеркнул, что они всегда стараются помогать белорусам зарубежья, а также ценят то, как они сохраняют и делятся белорусской культурой с людьми других национальностей. "Сегодня, когда вы приехали снова на родную землю, то можете убедиться, что Беларусь, несмотря на все бушующие бури и ветры вокруг, остается землей мира и согласия. У нас живут представители более 150 национальностей. Белорусская земля принимает людей из различных уголков мира, дает им кров, мир и спокойствие. И мы желаем, чтобы там, где вы живете, вас узнавали и признавали так же, как это делаем мы, относясь уважительно к любому человеку", - подытожил Александр Румак.-0-