"Отличает форма для выражения чувств". Член жюри "Лістапада" сравнил кино Беларуси и Грузии

XXXII Минский международный кинофестиваль "Лістапад" проходит в Беларуси с 30 октября по 6 ноября под лозунгом "Смотри. Живи. Цени". Для участия в фестивале было подано более 3,3 тыс. заявок из 108 стран, отобрано 130 фильмов из 55 стран. На "Лістападзе" традиционно представлены фильмы из России, Китая, Индии, Ирана, Пакистана, Вьетнама. Также будут работы из Камбоджи, Марокко, Венесуэлы, Танзании, Колумбии, США и других стран.-0-





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Финский фильм "Вински и тайна перевернутого города" признан лучшим на детском конкурсе "Лістападзік"

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кинооператор, режиссер, педагог, член жюри конкурса "Кино молодых" Минского международного кинофестиваля "Лiстапад" Давит Гуджабидзе рассказал, чем отличаются кинематограф Беларуси и Грузии, передает корреспондент БЕЛТА."Белорусский и грузинский кинематограф, как и любой другой кинематограф в мире, отличаются друг от друга тем же, что и люди, тем, чем отличается грузин от белоруса, грузин от немца или белорус от немца? Кино - это живой мыслящий организм, и не только мыслящий, но и чувствующий. А отличает нас выражение этих чувств, форма, в которой мы это делаем", - сказал Давит Гуджабидзе.Сегодня он провел мастер-класс для студентов в Белорусской государственной академии искусств, где поделился тем, почему любит кино и как его понимает, а также показал фрагмент своего фильма. "Я назвал этот мастер-класс "Эффект неожиданности". Правда - такой набор определенных вещей, которые мы считаем правильными. Но истина - набор этих правд с разной стороны, потому что она шире и глубже правды. Ответом на вопрос, кто и какую истину нашел, и оценивается работа и режиссер", - добавил кинооператор.По его мнению, важную роль в кинематографе играют эмоции. Зрителю нравится узнавать что-то новое, видеть что-то известное с необычной стороны. Именно этим объясняется такое количество ремейков, которое мы видим на наших экранах."За годы педагогической практики, которую я веду с очень давних времен, я понял, что лучшая лекция - показ, как это делать. Особенно для молодого кинематографиста важно учиться на площадке. Это проверка на принадлежность человека к миру кино. Если человек пришел на площадку и там остался, то он киношник, а если пришел и ушел, надо искать другое поприще, и это правильно", - подытожил Давит Гуджабидзе.