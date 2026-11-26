26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В новом выставочном корпусе Национального художественного музея (НХМ) Беларуси открылись две первые временные экспозиции - "Одна зима" и "Время уютных традиций", передает корреспондент БЕЛТА.Помещение, ранее принадлежавшее Национальному центру современных искусств, пополнили новые проекты, посвященные зиме, которая вопреки морозам превращается в символ домашнего тепла, уюта и созидания.Первая экспозиция - "Одна зима" - объединила произведения живописи, скульптуры и декоративно-прикладного искусства белорусских мастеров ХХ-ХХI веков из фондов музея. В них раскрывается многогранный образ времени года: от состояния сна окружающего мира до контраста между суровой природой и активной жизнью человека. Как рассказала куратор выставки - младший научный сотрудник отдела белорусского искусства XX-XXI веков Анастасия Меньковская, экспозиция выстроена как плавная трансформации зимних состояний."Мы хотели показать, как зима из состояния покоя и сна природы постепенно превращается в праздник. Работы Анатолия Барановского и Бориса Казакова транслируют образ тишины и замирания. А в полотнах Владимира Маковича или Абрама Кроля появляется человек - он оживляет это пространство через спорт, игры и катание на коньках. В свою очередь картины Леонида Щемелева и Виктора Барабанцева переводят зрителя к предчувствию праздника и плавно подводят зрителя к нашей второй экспозиции "Время уютных традиций". Главная цель проекта - дать возможность каждому посетителю прийти и найти свое состояние зимы: кто-то погрузится в рефлексию и рассуждения, а кто-то зарядится яркими эмоциями и позитивом", - отметила куратор.Логическим продолжением зимней темы стал второй экспозиционный проект "Время уютных традиций", разместившийся в зале на втором этаже. Выставка отсылает к новогодним символам 1950-90-х годов: здесь представлены елочные игрушки, гирлянды, карнавальные маски, костюмы, праздничные открытки и даже вечерние платья советского и постсоветского периода. Экспозиция дополнена фотозоной с воссозданным интерьером прошлых лет.Подробностями создания этой ретроколлекции поделился куратор выставки Олег Ладисов, передав историю ее автора и коллекционера Алеси Кичко. По его словам, коллекция зарождалась из личных семейных вещей и детских воспоминаний. На выставке представлены платья, отшитые на заказ в 1990-е годы, и елочные фонарики, перешедшие по наследству уже в третье поколение семьи. Серьезное увлечение винтажными игрушками началось около десяти лет назад, когда коллекционер искала украшения для семейной елки и наткнулась на коробку стеклянных шаров 1970-80-х годов из ГДР - в то время они считались знаком особого вкуса."Каждая советская елочная игрушка не просто сказочна, она отражает реальную историю страны. На елке можно увидеть игрушки-ракеты и космонавтов 1960-х годов, которые посвящены освоению космоса, или стеклянную кукурузу - символ эпохи освоения сельского хозяйства. В нашем изменчивом и тревожном мире семейные традиции прошлых лет - от отправки бумажных открыток до самостоятельного пошива детских новогодних костюмов - становятся той самой опорой, которая дарит чувство безопасности, покоя и ресурса для жизни в настоящем", - рассказал Олег Ладисов.Проект "Время уютных традиций" во втором корпусе музея (пр.Независимости, 47) продлится до 27 декабря.-0-