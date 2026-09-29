"От студенческого проекта до большой сцены". В Минске представили спектакль "Мы из будущего"

Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Вторник, 29 сентября 2026
Минск-Уручье Малооблачно +12°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
21:41 В Латвии объявили чрезвычайную ситуацию в сельском хозяйстве В мире
21:33 Новополоцкий "Химик" добыл первую победу в сезоне экстралиги Спорт
21:26 Хегсет намерен сократить на 20% число должностей для генералов и адмиралов в ВС США - Fox News В мире
21:23 В Гродно спасатели помогли 8-летнему мальчику освободить пальцы из решетки в бассейне Регионы
21:21 Бронзовую булавку железного века нашли на городище в Минском районе Калейдоскоп
21:15 Экологи в Молдове обвинили Украину в критическом обмелении Днестра В мире
21:08 КГК пресек незаконную добычу песка на землях сельхозорганизации Гродненского района Регионы
20:58 Белорусские футболисты сыграли вничью с финнами в Лиге наций Спорт
20:54 Стать шоколатье, увидеть производство изнутри. Как предприятия Беларуси и Ленинградской области привлекают туристов Экономика
20:45 Витебский "Рубон" победил баскетболистов "МИНСКА" в чемпионате Беларуси Спорт
20:41 Сотрудничество бизнеса Беларуси и Узбекистана демонстрирует устойчивую динамику - Минэкономики Экономика
20:40 "Работать как единый организм". В ГрГМУ будущие врачи и медсестры учатся спасать жизни в команде Регионы
20:33 "От студенческого проекта до большой сцены". В Минске представили спектакль "Мы из будущего" Культура
20:32 Руководители промпредприятий ожидают увеличения объемов производства и прибыли в ближайшее время - опрос Экономика
20:24 Сколько природных территорий в Беларуси находится под охраной, рассказали в Минприроды Общество
20:14 Театр моды "Мадам" из Витебска стал призером международного дизайн-проекта в Санкт-Петербурге Культура
20:02 Беларусь и Куба планируют наращивать взаимную торговлю и развивать фармакологические проекты Экономика
19:54 В Кремле не исключили возможность трехсторонней встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина В мире
19:41 От профориентации к индустрии впечатлений. Как в Беларуси изменился промышленный туризм Экономика
19:38 Кочанова: Узбекско-белорусский межпарламентский форум приближает цель - товарооборот в $2 млрд к 2030 году Экономика
19:33 "Правило трех источников". Совет по информационной гигиене дал Гигин молодежи на встрече в Кобрине Общество
19:20 Хоккеисты "Динамо-Шинника" обыграли "Красную Армию" в МХЛ Спорт
19:19 Инвентаризацию систем питьевого водоснабжения проводят в Беларуси Общество
19:14 Правительство закрепило условия развития рынка социальных услуг и поддержки частных социальных пансионатов Экономика
18:53 Локализацию приграничного вооруженного конфликта отработают на учении ОДКБ в России Общество
18:47 Где можно будет узнать о качестве питьевой воды по конкретному адресу, рассказали в "Белводоканале" Общество
18:46 Зеленский заявил, что Бельгия передаст Украине три истребителя F-16 до конца года В мире
18:39 Общее медиапространство и свободная торговля: что обсудили постпреды стран СНГ в Минске Политика
18:19 Интерактивный фолк-музей "Льняная карусель" открыли в Корме Культура
18:12 Ленинградская область предлагает Беларуси формировать совместные турпродукты с посещением предприятий Экономика
Все новости
Все новости

"От студенческого проекта до большой сцены". В Минске представили спектакль "Мы из будущего"

Опубликовано:

Логотип БелТА
Культура
29 сентября 2026, 20:33

"От студенческого проекта до большой сцены". В Минске представили спектакль "Мы из будущего"

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предпоказ спектакля "Мы из будущего" Национального академического драматического театра им. М.Горького представили на сцене Центрального дома офицеров, передает корреспондент БЕЛТА. 

"Мы из будущего" - это жестокая притча о том, как встреча с войной превращает инфантильных торгашей в мужчин, а страна обретает новых героев. Постановка рассказывает о четырех молодых черных копателях, для которых война - это лишь способ наживы и источник острых ощущений. Их мир - прагматизм, отсутствие идеалов и полное забвение прошлого. Однако история не прощает надругательства над своей памятью. Однажды ночью копатели ныряют в холодное озеро, а выныривают под свист пуль в августе 1942 года. Растерянные, вооруженные лишь знанием будущего и мобильными телефонами, они оказываются в самом пекле Великой Отечественной войны.
"Этот спектакль продолжает хорошую традицию нашего театра, которая началась еще при работе над "Братьями Карамазовыми": брать студенческие работы, которые наш педагогический состав делает со студентами Академии искусств, и переносить их на большую сцену. Как и в случае с "Братьями Карамазовыми", в определенных ролях выступили опытные актеры нашего театра, которые сегодня играют уже не со студентами, а с артистами - молодыми специалистами. Их в этом году в театр пришло восемь", - заметил режиссер Сергей Ковальчик. 

По его словам, спектакль уже показывался на фестивалях в Санкт-Петербурге, а сегодня был впервые представлен в театре. 
"Мы делали спектакль не по фильму "Мы из будущего", а по повести (новелизации. - Прим. БЕЛТА) Александра Шевцова, потому что киносценарий отличается от пьесы для театра, и остановились на этом материале, потому что у ребят загорелись глаза", - пояснил режиссер.

Зритель увидит премьеру уже завтра: 30 сентября. -0-Фото Татьяны Матусевич
Теги
Беларусь театр
Новости рубрики Культура
Фото предоставлено театром моды "Мадам" Театр моды "Мадам" из Витебска стал призером международного дизайн-проекта в Санкт-Петербурге
Фото kormanews.by Интерактивный фолк-музей "Льняная карусель" открыли в Корме
Фото из архива "Взгляд сквозь века". В Новогрудке создадут визуальную реконструкцию замка в историческом облике 
Цветочный мир из фоамирана. Выставка картин участницы проекта "Ее рук дело" открылась в Минске
Их выбрали племянница Гагарина и Олег Новицкий. Рисунки юных белорусов вошли в книгу о космосе 
Фото из архива Почти два десятка концертов в месяц и новый проект. Как Гродненская филармония вступает в 40-й сезон
  • Главная
  • "От студенческого проекта до большой сцены". В Минске представили спектакль "Мы из будущего"
    • Главное
    Лукашенко: политика многовекторности никак не отдаляет Беларусь от России
    Использование технологий искусственного интеллекта в отраслях экономики рассмотрели в правительстве 
    "Требуется филигранный подход к работе". Коллективу МАРТ представили нового руководителя
    7% остаются: повышенный мани-бэк по Карте учащегося Беларусбанка продлен до конца года 
    Топ-новости
    Лукашенко подчеркнул заинтересованность Беларуси в совместном с Россией развитии самолетостроения
    Лукашенко рассказал о договоренности с Путиным по азотному комбинату и предложил подключить США
    Лукашенко на примере Китая рассказал о важности не отвергать наследие, а брать из него лучшее
    Правительство закрепило условия развития рынка социальных услуг и поддержки частных социальных пансионатов
    Кочанова: Узбекско-белорусский межпарламентский форум приближает цель - товарооборот в $2 млрд к 2030 году
    A1 Tech Day пройдет в Минске в новом формате 
    Локализацию приграничного вооруженного конфликта отработают на учении ОДКБ в России
    Общее медиапространство и свободная торговля: что обсудили постпреды стран СНГ в Минске
    БИСИ под руководством нового директора ориентирован на выполнение стратегических исследований - Перцов
    Не особые условия, а равные возможности: как меняется подход к инклюзивному трудоустройству
    "Идем в библиотеку вместе с РИКЗ". В Беларуси обновлен формат репетиционного тестирования
    Dreame Group возглавила мировые продажи роботов-пылесосов в первой половине 2026
    "Правило трех источников". Совет по информационной гигиене дал Гигин молодежи на встрече в Кобрине
    Семь белорусов в шести видах спорта выступят на юношеской Олимпиаде в Сенегале
    "От студенческого проекта до большой сцены". В Минске представили спектакль "Мы из будущего"
    Реклама
    С нами интереснее
    курсы курсы
    тв программа тв программа
    погода погода
    БЕЛТА + БЕЛТА +
    Темы Все темы
    Неделя Президента Год белорусской женщины "Как это было" // "Как это было: DOC". Проекты БЕЛТА Проект "В теме"  ПЯТИЛЕТКА КАЧЕСТВА Проект "Белорусы в кадре"
    Для обеспечения удобства пользователей сайта используются cookie
    Подробнее
    Белорусское телеграфное агентство
    Спецпроекты
    "НЕДЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА" "По факту: решения Первого" "В теме" "Белорусы в кадре" "Беларусь. Взлет" "ПАРАД ПОБЕДИТЕЛЕЙ: истории и лица" "Цитадели мужества" "Судьбы, сложенные в треугольник" "Партизанская летопись" "Хроника Победы" "За печатью памяти" "Белорусы в космосе" "Традиции суверенной Беларуси" Плакаты БЕЛТА
    Реклама
    Реклама на БЕЛТА
    Клиентам
    Вход для подписчиков Продукты и услуги
    Агентство
    Об агентстве Карьера в БЕЛТА Партнеры Логотип БЕЛТА Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных Политика в отношении обработки куки (cookies)
    message Telegram Instagram odnoklassniki facebook ВК RSS twitter TikTok videobel.by
    Свежие новости Беларуси
    БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2026 гг.
    Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
    - размещаются материалы рекламно-информационного характера.