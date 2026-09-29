"От студенческого проекта до большой сцены". В Минске представили спектакль "Мы из будущего"

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предпоказ спектакля "Мы из будущего" Национального академического драматического театра им. М.Горького представили на сцене Центрального дома офицеров, передает корреспондент БЕЛТА."Мы из будущего" - это жестокая притча о том, как встреча с войной превращает инфантильных торгашей в мужчин, а страна обретает новых героев. Постановка рассказывает о четырех молодых черных копателях, для которых война - это лишь способ наживы и источник острых ощущений. Их мир - прагматизм, отсутствие идеалов и полное забвение прошлого. Однако история не прощает надругательства над своей памятью. Однажды ночью копатели ныряют в холодное озеро, а выныривают под свист пуль в августе 1942 года. Растерянные, вооруженные лишь знанием будущего и мобильными телефонами, они оказываются в самом пекле Великой Отечественной войны."Этот спектакль продолжает хорошую традицию нашего театра, которая началась еще при работе над "Братьями Карамазовыми": брать студенческие работы, которые наш педагогический состав делает со студентами Академии искусств, и переносить их на большую сцену. Как и в случае с "Братьями Карамазовыми", в определенных ролях выступили опытные актеры нашего театра, которые сегодня играют уже не со студентами, а с артистами - молодыми специалистами. Их в этом году в театр пришло восемь", - заметил режиссер Сергей Ковальчик.По его словам, спектакль уже показывался на фестивалях в Санкт-Петербурге, а сегодня был впервые представлен в театре."Мы делали спектакль не по фильму "Мы из будущего", а по повести (новелизации. - Прим. БЕЛТА) Александра Шевцова, потому что киносценарий отличается от пьесы для театра, и остановились на этом материале, потому что у ребят загорелись глаза", - пояснил режиссер.Зритель увидит премьеру уже завтра: 30 сентября. -0-Фото Татьяны Матусевич