От психологической драмы до комедии дель арте. Что покажет Сургутский театр на гастролях в Минске

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гастроли Сургутского музыкально-драматического театра пройдут в Белорусском государственном академическом театре юного зрителя 30 и 31 октября. Об этом БЕЛТА рассказали в учреждении культуры.



Для минской публики сургутский театр 30 октября в 19.00 представит спектакль "Идиот" по роману Федора Достоевского, а 31 октября в 11.00 и 14.00 - мюзикл по сказке Карло Коллоди "Пиноккио". Зрителей ждут живой вокал и танцевальные номера, яркие костюмы и декорации. В спектакле "Пиноккио" играют марионетки итальянской национальной комедии дель арте.



"Символично, что гастроли состоятся в год 30-летия единения народов России и Беларуси. Для нас большая честь, что гастроли принимает сцена Белорусского государственного академического театра юного зрителя. Уверена, 27-летний Сургутский театр, несмотря на юность, достойно представит в Беларуси культурный потенциал Югры", - подчеркнула директор Сургутского театра Светлана Астраханцева.



Заместитель директора Сургутского театра Ольга Шадрина отметила, что в афишу гастролей включили популярные постановки для взрослых и детей. Так, "Идиот" режиссера Гарольда Стрелкова, несмотря на лаконичную сценографию, трогает сердца зрителей и дарит восхищение гением русской классики. Сильная сторона спектакля - психологизм актерской игры. В "Пиноккио" режиссера Виктории Печерниковой особенно важна техничность владения вокалом, пластикой. Спектакль яркий, поучительный, современный - то, что нужно подрастающему поколению.



Это второй визит Сургутского театра в Беларусь. Впервые коллектив выступил в Брестском академическом театре драмы в 2015 году. Тогда к 70-летию Великой Победы в рамках автопробега "Вспомним всех поименно!" сургутяне представляли спектакль режиссера Тамары Лычкатой по творчеству поэтов-фронтовиков.-0-