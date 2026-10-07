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От классики до выступлений мировых звезд. В Белгосфилармонии откроется традиционный осенний форум

Опубликовано:

Логотип БелТА
Культура
07 октября 2026, 16:25

От классики до выступлений мировых звезд. В Белгосфилармонии откроется традиционный осенний форум

Фото из архива
Фото из архива
Фото из архива
7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фестиваль искусств "Белорусская музыкальная осень" в 52-й раз пройдет в Белорусской государственной филармонии. Об этом БЕЛТА рассказали в учреждении культуры.

Традиционный осенний форум начнется 8 октября и продлится по 29 ноября. На большой сцене будет представлено 25 концертов, в Малом зале имени Ширмы - 16 музыкальных проектов. Программа фестиваля в этом году включает выступления ведущих белорусских творческих коллективов и солистов, а также их коллег из России, Италии, США, Израиля.

Начнется фестиваль 8 октября с концерта Sympho-Gala от Государственного академического Симфонического оркестра Беларуси под управлением народного артиста Беларуси Александра Анисимова. В программе - симфоническая фантазия "Франческа да Римини", в которой композитор рассказывает печальную историю любви Франчески и Паоло, основанной на сюжете из "Божественной комедии" Данте. Зрители услышат также Симфонию №5 ми минор, завораживающую красотой музыки - выдающееся произведение, глубокий философский смысл которого музыкальные критики и знаменитые дирижеры пытаются постичь до сих пор. С ведущим белорусским оркестром выступит известный российский виолончелист, лауреат международных конкурсов Александр Рамм. 

Во время фестиваля симфонический оркестр представит еще пять программ. Среди них концертное исполнение оперы Сергея Бельтюкова "Ладдзя роспачы" по произведению Владимира Короткевича. Его зрители увидят 26 ноября.

Государственный камерный оркестр Беларуси под управлением заслуженного артиста России Евгения Бушкова представит четыре программы. Так, 25 октября пройдет концерт "Грустные сказки" с участием всемирно известного израильского гитариста Йорама Зербиба.

Ценителей творчества Муслима Магомаева ждут 18 ноября на концерте "Рожденный для музыки" в исполнении Национального академического народного оркестр Беларуси им.И.И.Жиновича под управлением заслуженного артиста Беларуси Александра Кремко.

Свои программы на фестивале представят Государственная академическая хоровая капелла им.Г.Р.Ширмы, Государственный камерный хор Беларуси, симфонический оркестр Национальной государственной телерадиокомпании под управлением Александра Высоцкого, Национальный академический концертный оркестр Беларуси им.М.Я.Финберга и другие коллективы.

Во время "Белорусской музыкальной осени" пройдут и сольные концерты. На сцене появятся зарубежные гости из России, США, Италии. Уже в ноябре на сцене Белгосфилармонии традиционно выступит народный артист России Юрий Башмет с камерным ансамблем "Солисты Москвы". 9 ноября он представит "Бах. Бранденбургские концерты", а 10 ноября выведет на сцену Белорусско-российский молодежный симфонический оркестр. 

Завершится праздник музыки 29 ноября концертом солистов Белгосфилармонии и белорусских коллективов, которые исполнят 12 скрипичных концертов Антонио Вивальди из цикла La Stravaganza.-0-
Теги
классическая музыка фестиваль
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