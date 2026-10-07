От фильма для подростков до сериала про офицеров. Над какими картинами работает "Беларусьфильм"

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Над какими проектами сейчас ведет работу Национальная киностудия "Беларусьфильм", журналистам рассказал генеральный директор киностудии Дмитрий Семенов, передает корреспондент БЕЛТА.





"Сейчас у нас активно проходят этапы съемок игровых картин. Кирилл Халецкий снимает фильм для подростков "19.91", Агата Моцко - сериал "Слово офицеров". Также хочу пригласить всех на премьеру анимационного фильма "Волчок", которая состоится завтра во всех кинотеатрах нашей страны. Одна серия мультфильма уже была показана на фестивале "Анимаевка-2026" и отмечена международным жюри", - сказал Дмитрий Семенов.





Среди других работ, завоевавших международное внимание, - белорусский фильм "Одно на двоих". Он получил главную награду в номинации "Лучший монтаж" на Международном кинофестивале стран Шанхайской организации сотрудничества, который проходил в Кыргызстане.





По словам генерального директора, студия сегодня работает по трем важным направлениям: игровое, документальное кино и анимация. "Мы ищем новых авторов, работаем со сценаристами и режиссерами. Здесь стоит отметить и наше взаимодействие в копродукции. Огромная работа проделана над созданием фильма "Батька Минай. Партизанская легенда". В этом году с этим фильмом мы принимаем участие в Минском международном кинофестивале "Лiстапад", поэтому ждем отклик зрителей и оценки международного жюри", - добавил он.





Также в этом году кинематографисты из стран СНГ объединились в совместном проекте "Высота". Основные съемки проходили на натурной площадке в Смолевичах. Сейчас идет монтажный период, а уже после этот проект смогут презентовать широкому зрителю.

"Кино объединяет и литературу, и музыку, и актерское мастерство. Безусловно, это многогранный труд огромной команды. Проекты создаются достаточно длительный период времени. И, конечно, мы всегда ждем встреч со зрителями и их оценок", - подытожил Дмитрий Семенов.-0-