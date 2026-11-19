19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставку художественных произведений студентов и преподавателей кафедры декоративно-прикладного искусства БГУКИ "Код Радзімы" представили в художественной галерее "Университет культуры", передает корреспондент БЕЛТА.



В экспозицию вошли объемно-пространственные, графические и живописные художественные произведения, которые посвящены Году белорусской женщины. Это экспериментально-творческие и учебные работы студентов кафедры ДПИ БГУКИ, а также творческие работы их учителей.



"Код Радзімы" - проект, где женское начало переосмысливается через художественные образы и становится своеобразным кодом, наполненным глубоким смыслом. С древнейшего времени женщина в белорусской мифологии предстает как олицетворение самой природы: промать, мать-земля, берегиня. Эти архетипы подчеркивают большую роль женщины в сохранении мировой гармонии и продолжении человеческого рода.



Творческие устремления авторов направлены на поиск основ художественного воплощения женственности в мифологическом и историческом аспектах, а также через метафоры, когда традиционные символы нашей родины (цветы, птицы, животные) и орнаментальные мотивы переплетаются с женским началом, создавая уникальный код. Пространство выставки наполняют пластические этюды мифологических существ, фигуры исторических личностей, цветы, декоративные сосуды в виде стилизованных цветов и женских платьев. Значительная часть произведений посвящена образам крестьянок и паненок, мадонны с младенцем и тотемных древних символов плодородия.



По словам одного из кураторов выставки, педагога БГУКИ Натальи Линьковой экспозиция помогает осмыслить глубокую связь между образом женщины в белорусской мифологии и истории с сакральными смыслами, которые заложены в названии выставки.-0-