От "Брестской крепости" до новых проектов: как Союзное государство развивает совместное кинопроизводство





"Союзное государство в целом поддерживает производство новых фильмов, которые сегодня нужны нашим странам, - фильмов о настоящем, о нашей исторической дружбе, о ценностях, принятых в наших обществах. Сегодня мы поговорим, как войти в проект Союзного государства, какие темы актуальны и интересны зрителю и как в дальнейшем будет развиваться кинопроизводство и кинопрокат в рамках СГ", - сказала Ольга Василевская.





В 2010 году Союзным государством был снят и выпущен в прокат фильм "Брестская крепость", высокие рейтинги которого говорят сами за себя. И уже по его оценке понятно, насколько важно и значимо для зрителей иметь кинокартины, направленные на сохранение исторической правды.





"Уже второй год в рамках фестиваля "Лістапад" происходит вручение премии, в том числе Союзного государства, за сохранение историко-культурных и нравственных ценностей. В этом году мы тоже выбрали достойный фильм, которому будет вручен наш приз", - подчеркнула Ольга Василевская.





Проведение подобных круглых столов и встреч, обсуждение наиболее острых и важных моментов действительно поможет развиваться совместному кинопроизводству. Союзное государство приветствует инициативы и готово сегодня рассматривать варианты фильмов различных форматов. "Главное, чтобы мы понимали, что этот фильм будет нужен и важен нашему зрителю. А самое основное - будет демонстрировать и нести те ценности, которые действительно важны в обыденной жизни и в воспитании будущего поколения", - подытожила Ольга Василевская.





XXXII Минский международный кинофестиваль "Лістапад" проходит в Беларуси с 30 октября по 6 ноября под лозунгом "Смотри. Живи. Цени". Для участия в фестивале было подано более 3,3 тыс. заявок из 108 стран, отобрано 130 фильмов из 55 стран. На "Лістападзе" традиционно представлены фильмы из России, Китая, Индии, Ирана, Пакистана, Вьетнама. Также будут работы из Камбоджи, Марокко, Венесуэлы, Танзании, Колумбии, США и других стран.-0-

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Как Союзное государство поддерживает и развивает совместное кинопроизводство, рассказала заместитель начальника Департамента социальной политики и информационного обеспечения Постоянного комитета СГ Ольга Василевская на круглом столе в Национальной библиотеке Беларуси в рамках Минского международного кинофестиваля "Лiстапад", передает корреспондент БЕЛТА.