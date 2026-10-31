"Он сильно любил актеров". Вечер памяти кинорежиссера Виктора Турова прошел в Минске

Мероприятие продолжилось творческим общением, концертными выступлениями и просмотром работ Виктора Турова.-0-





Фото Минкультуры

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вечер памяти, посвященный 90-летию со дня рождения народного артиста СССР, БССР, белорусского кинорежиссера Виктора Турова, прошел сегодня в столичном кинотеатре "Москва" во время Минского международного кинофестиваля "Лiстапад", передает корреспондент БЕЛТА.Виктор Туров - выдающийся кинорежиссер, сценарист, педагог и общественный деятель, знаменитый своими фильмами о Великой Отечественной войне, своей любовью к Родине, желанием показать миру красоту и богатство белорусской души. Его фильмы являются золотым фондом белорусского кино и известны далеко за пределами Беларуси.Почтить память кинорежиссера пришли его родные и близкие, друзья, коллеги и минчане разных поколений. По воспоминаниям вдовы режиссера Тамары Туровой, он был очень добрым, красивым, глубоким человеком, который сильно любил актеров. "Съемка кино - это коллективный труд. На съемочной площадке режиссер один, а людей очень много, и каждый должен быть на своем месте. При этом все должны работать именно на идею и на актеров", - сказала она."К нам часто приходили гости, поэтому дом должен был быть чистым, а мы, желательно, нарядными. Мне нравилось украшать дом. При этом времена бывали разные. В 90-е годы было хорошо, когда получалось чем-то гостей угостить, - поделилась Тамара Турова. - Он человек творческий, с этим, конечно, приходилось считаться. Когда он начинал работать, в доме все затихало. Даже телефон делался очень тихим, чтобы ему ничего не мешало, если он писал у себя в кабинете. Я поддерживала его. Могла что-то взять на себя, сказать: "Здесь ты был просто замечательный, у тебя это очень хорошо получилось", а если что-то не получилось, то сказать: "Ничего страшного, в следующий раз получится".Ученик Виктора Турова, кинорежиссер Иван Павлов признался, что многому научился у мастера, хоть и побыл рядом с ним так мало. "Даже за два с половиной года, что я снимался у него в "Шляхтиче Завальне" (фильм "Шляхтич Завальня, или Беларусь в фантастических рассказах". - Прим. БЕЛТА), он сильно на меня повлиял и многое дал как режиссеру. Даже сегодня про просмотре его работ я все еще буду учиться некоторым моментам. Конечно, нам его очень не хватает", - добавил он.Музей истории белорусского кино представил в холле кинотеатра выставку, посвященную мастеру белорусского кино. Как рассказала заведующая музеем Вероника Себрукович, благодаря этой экспозиции гости вечера смогут больше узнать о многогранном таланте Виктора Турова."Гостям вечера памяти мы рассказываем о его многогранном таланте, о том, что он не только выдающийся кинорежиссер, мирового масштаба, но он еще и театральный педагог. Он стоял у истоков образования факультета кино, театра и телевидения в Академии искусств. Это тоже очень важный факт, который в дальнейшем повлиял на создание высшего режиссерского образования в Беларуси. По праву многие ученики, уже наши современные кинематографисты считают Виктора Турова своим мастером. Как когда-то Виктор Туров, поступив во ВГИК, попал на курсы Александра Довженко, и, впитав ту любовь, с которой относился к профессии сам величайший режиссер, продолжал эти традиции и говорил, что белорусское кино должно иметь отличительные национальные черты. Сегодня мы это наблюдаем, в том числе в фильмах самого Виктора Тимофеевича", - заметила Виктория Себрукович.На выставке представлены предметы из фондов Национального исторического музея Беларуси. Также значимое место занимают костюмы из фильмов Виктора Турова, предоставленные киностудией "Беларусьфильм", с которой музей активно сотрудничает. Здесь можно увидеть костюмы из фильмов-экранизаций "Полесской хроники" Ивана Мележа ("Люди на болоте", "Дыхание грозы"), из любимого фильма Турова "Я родом из детства" и его последнего фильма "Шляхтич Завальня, или Беларусь в фантастических рассказах"."В более расширенном формате выставку можно увидеть в Музее истории белорусского кино. Мы также организуем и тематические экскурсии и кинолектории в нашем уютном кинозале. А совсем скоро состоится открытие еще одной прекрасной выставки, посвященной художнику-постановщику, с которым работал Виктор Туров, Евгению Игнатьеву", - добавила Вероника Себрукович.