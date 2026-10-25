"Он очень любил белорусов и Беларусь". Вечер памяти кинорежиссера Виктора Турова прошел в Могилеве





Виктор Туров - выдающийся кинорежиссер, сценарист, педагог и общественный деятель. Он знаменит своими фильмами о Великой Отечественной войне, своей любовью к Родине, желанием показать миру красоту и богатство белорусской души. Его фильмы по праву признаны золотым фондом белорусского кино и известны далеко за пределами Беларуси.

Отдать дань уважения кинорежиссеру собрались его родные и близкие, коллеги и могилевчане разного возраста. Как отметил сын Виктора Турова, депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации Артем Туров, такое большое количество гостей можно объяснить творческим наследием, которое оставил после себя его отец. "Все заключается в его творчестве, той любви, которую он передавал через свои произведения, фильмы - о малой родине, о Могилевщине, Беларуси в целом, - сказал он. - Думаю, все люди, которые собрались сегодня здесь, почерпнули для себя что-то важное из фильмов отца". Отдать дань уважения кинорежиссеру собрались его родные и близкие, коллеги и могилевчане разного возраста. Как отметил сын Виктора Турова, депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации Артем Туров, такое большое количество гостей можно объяснить творческим наследием, которое оставил после себя его отец. "Все заключается в его творчестве, той любви, которую он передавал через свои произведения, фильмы - о малой родине, о Могилевщине, Беларуси в целом, - сказал он. - Думаю, все люди, которые собрались сегодня здесь, почерпнули для себя что-то важное из фильмов отца".

Он также добавил, что Виктор Туров и его современники в своих работах поднимали важную тему Великой Отечественной войны. "Люди, которые видели своими глазами войну, передали ее в своих работах именно так, как это было. Ведь они пропустили через себя ту трагедию, которую пережил весь Советский Союз, видели страшные события войны, ужасы концлагерей. Через нерв, через эти события они показывали любовь к семье, близким, своей стране. И это, мне кажется, один из самых главных смыслов отца - показать все, что происходило, и донести до следующих поколений. И то, что сегодня здесь много людей, как раз говорит о том, что у него все получилось". Он также добавил, что Виктор Туров и его современники в своих работах поднимали важную тему Великой Отечественной войны. "Люди, которые видели своими глазами войну, передали ее в своих работах именно так, как это было. Ведь они пропустили через себя ту трагедию, которую пережил весь Советский Союз, видели страшные события войны, ужасы концлагерей. Через нерв, через эти события они показывали любовь к семье, близким, своей стране. И это, мне кажется, один из самых главных смыслов отца - показать все, что происходило, и донести до следующих поколений. И то, что сегодня здесь много людей, как раз говорит о том, что у него все получилось".

Дочь Виктора Турова, режиссер и сценарист Елена Турова рассказала, каким был ее отец. "Всю свою профессиональную жизнь он посвятил кино. Многие знают его как замечательного мастера, чьи работы вошли в золотой фонд не только Беларуси, но и мирового кинематографа. Но, помимо всего этого, он был сильным человеком, общественным деятелем. Он сделал много, чтобы белорусское кино развивалось, - отметила она. - Если учесть, что он ушел достаточно рано (ему было всего 60 лет), он много успел за сравнительно недолгую жизнь. Он был ярким, творческим и общительным, обожал книги, собрал замечательную библиотеку". Дочь Виктора Турова, режиссер и сценарист Елена Турова рассказала, каким был ее отец. "Всю свою профессиональную жизнь он посвятил кино. Многие знают его как замечательного мастера, чьи работы вошли в золотой фонд не только Беларуси, но и мирового кинематографа. Но, помимо всего этого, он был сильным человеком, общественным деятелем. Он сделал много, чтобы белорусское кино развивалось, - отметила она. - Если учесть, что он ушел достаточно рано (ему было всего 60 лет), он много успел за сравнительно недолгую жизнь. Он был ярким, творческим и общительным, обожал книги, собрал замечательную библиотеку".

Участники и гости вечера памяти возложили цветы к памятной доске Виктора Турова, а после посетили новую постоянную экспозицию, посвященную знаменитому могилевчанину. "Виктор Туров жил и остается в Могилеве. Это и памятная доска на кинотеатре, и название улицы. Очень важно, что сегодня мы открыли выставочную экспозицию, посвященную его творчеству и жизни, - подчеркнул председатель Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Палаты представителей Валерий Малашко. - Виктор Туров - человек со сложной судьбой. Его детство прошло в застенках немецкого концлагеря, что отразилось на всей его жизни и творчестве. Он всегда возвращался к этим детским годам, желая передать их боль и горечь. Он очень любил белорусов и Беларусь". Участники и гости вечера памяти возложили цветы к памятной доске Виктора Турова, а после посетили новую постоянную экспозицию, посвященную знаменитому могилевчанину. "Виктор Туров жил и остается в Могилеве. Это и памятная доска на кинотеатре, и название улицы. Очень важно, что сегодня мы открыли выставочную экспозицию, посвященную его творчеству и жизни, - подчеркнул председатель Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Палаты представителей Валерий Малашко. - Виктор Туров - человек со сложной судьбой. Его детство прошло в застенках немецкого концлагеря, что отразилось на всей его жизни и творчестве. Он всегда возвращался к этим детским годам, желая передать их боль и горечь. Он очень любил белорусов и Беларусь".

Валерий Малашко отметил, что на фильмах Виктора Турова выросло уже несколько поколений белорусов. "Его фильмы - хрестоматия киноискусства для творческих работников, режиссеров сегодняшнего дня. А также это работы, которые передают настроение и полностью соответствуют духу того времени", - подытожил он. Валерий Малашко отметил, что на фильмах Виктора Турова выросло уже несколько поколений белорусов. "Его фильмы - хрестоматия киноискусства для творческих работников, режиссеров сегодняшнего дня. А также это работы, которые передают настроение и полностью соответствуют духу того времени", - подытожил он.

Вклад Виктора Турова в развитие белорусского кинематографа сложно переоценить. Всю свою жизнь он проработал на Национальной киностудии "Беларусьфильм". "Под его руководством было снято более 20 фильмов. Начинал с документальных, а завершил творческую деятельность художественными картинами, - рассказал заместитель генерального директора Национальной киностудии "Беларусьфильм" Александр Гостев. - Его фильмы - классика и самый высокий уровень. Для молодых кинематографистов фильмы Виктора Турова - стимул для развития и движения вперед". Вклад Виктора Турова в развитие белорусского кинематографа сложно переоценить. Всю свою жизнь он проработал на Национальной киностудии "Беларусьфильм". "Под его руководством было снято более 20 фильмов. Начинал с документальных, а завершил творческую деятельность художественными картинами, - рассказал заместитель генерального директора Национальной киностудии "Беларусьфильм" Александр Гостев. - Его фильмы - классика и самый высокий уровень. Для молодых кинематографистов фильмы Виктора Турова - стимул для развития и движения вперед".

Продолжилось мероприятие творческим общением, концертными выступлениями и просмотром работ Виктора Турова.-0- Продолжилось мероприятие творческим общением, концертными выступлениями и просмотром работ Виктора Турова.-0-

Фото Олега Фойницкого Фото Олега Фойницкого

25 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Вечер памяти, посвященный 90-летию со дня рождения народного артиста СССР, БССР, белорусского кинорежиссера Виктора Турова, прошел сегодня в кинотеатре "Родина" в Могилеве, передает корреспондент БЕЛТА.