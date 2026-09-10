"Окружают хорошие, добрые люди". В Бресте состоялась творческая встреча с Валерием Бариновым 

Он поделился впечатлениями от прогулки по городу. "Брест очень изменился, появились новые дома. Брест всегда был чистым, зеленым городом - и в те далекие годы, и сейчас. Но вот вчера я прошелся по улицам, мы погуляли. Главное в нем не изменилось ни капельки - это люди. Удивительно деликатные, удивительно положительно расположенные. Поверьте, я знаю, что происходит, когда идет узнаваемый человек. Никогда не отказываю ни в фотографии, ни в автографе. Человек видит известного артиста и считает, что ему повезло. Почему я не могу подарить ему секунду радости? Может быть, я за этим и родился. И вот это ощущение тепла, какое-то приветливое ощущение, что вокруг тебя хорошие, добрые люди, - оно осталось как было когда-то, а это главное", - подчеркнул артист.-0-

Фото Виолетты Южаковой

10 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестском горисполкоме прошла творческая встреча с народным артистом Российской Федерации, актером театра и кино Валерием Бариновым, передает корреспондент БЕЛТА.Встреча прошла на 30-м международном театральном фестивале "Белая вежа", который проходит в Бресте с 10 по 19 сентября.Актер поделился воспоминаниями о своем творческом пути, рассказал о первом выходе на сцену в шестилетнем возрасте, о том, как впервые приехал в Брест в 1963 году. Он вспомнил интересные случаи из актерской практики, прочитал наизусть несколько произведений и тепло пообщался с гостями встречи, среди которых деятели культуры, искусства, представители общественных организаций города, студенты и школьники."Я слышал о фестивале, были моменты, когда я мог приехать. Но вот такая счастливая случайность: я был на Дне города в Орле, была брестская делегация, и вдруг у них родилась идея - сказали, приезжайте к нам на фестиваль. Я посмотрел в календаре: 10-е сентября свободно. Сказал - приеду. И вот я здесь. Я не был ни участником этого фестиваля, ни членом жюри. Но когда мне сказали, что могу приехать в Брест, я всегда с удовольствием приезжаю в этот город. В этот раз на фестиваль. Чувствую, что будет хорошо", - рассказал Валерий Баринов.