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Очень люблю "Белую Вежу", каждый раз как к себе приезжаю - актер из Азербайджана 

Опубликовано:

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Культура
14 сентября 2026, 18:35

Очень люблю "Белую Вежу", каждый раз как к себе приезжаю - актер из Азербайджана 

Шовги Гусейнов
Шовги Гусейнов
Шовги Гусейнов
14 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брест на 30-й международный театральный фестиваль "Белая Вежа" Азербайджанский государственный национальный театр юного зрителя из Баку привез моноспектакль "Контрабас", передает корреспондент БЕЛТА.

Камерную постановку зрителям представили на сцене малого зала Брестского академического театра драмы. Моноспектакль наполнен философией и самоиронией, юмором и глубоким пониманием человеческой природы. Главный герой существует в пространстве парадокса. Он страстно влюблен, но даже не решается заговорить с той, о ком грезит. Только в своей "звуконепроницаемой" комнате постоянно ощущает ее присутствие, ведет с ней диалоги, устраивает сцены ревности, исповедуется о своем детстве и заветных мечтах.
Актер Шовги Гусейнов обратил внимание, что "Контрабас" на бакинской сцене играется уже около 30 лет. Для участия в фестивалях театр выбирает лучшее из репертуара. "Очень люблю "Белую Вежу", уже пятый раз здесь. Каждый раз как к себе приезжаю. В Бресте - прекрасный театр, прекрасный творческий коллектив. Мне очень нравится. Впервые побывал здесь в 2009 году. Тогда я работал в Бакинском камерном театре. Потом приезжал сюда с ТЮЗом. В прошлый раз был от Азербайджанского государственного академического музыкального театра", - рассказал азербайджанский артист.
По его словам, ему нравится играть на сцене где бы ни было, но особенно приятно - на таком большом фестивале. "Брестская публика - просто потрясающая. Перед театром можно поставить памятник зрителям. Они очень внимательны, терпеливы. Это дорогого стоит. Это подарок для любого театра - иметь такого зрителя", - признался Шовги Гусейнов.
Он поделился, что в Беларуси чувствует себя так же комфортно, как у себя на Родине. "У вас очень гостеприимный народ, похожий на нас. Я вчера искал магазин (ребята попросили подарок). Надо было выйти на площади Ленина, повернуть куда-то. Я вышел и растерялся. Мимо шла пожилая женщина, и я попросил ее подсказать дорогу. Она взяла меня за руку и отвела до конца. Рассказываю, и у меня мурашки по коже. Это так трогательно. Она подождала, чтобы магазин оказался открыт, только после этого ушла. Редко где увидишь такое. Как можно не любить такой народ?! Везде есть плохие и хорошие люди, но мне в Беларуси встречались только хорошие", -  отметил актер. 

Открыл пятый фестивальный день на "Белой Веже" Белорусский театр "Лялька" спектаклем "Лялькі Ціма Талера, або прададзены смех". В финале сегодняшнего вечера зрители увидят легенду "Чорная панна Нясвіжа" в исполнении артистов Национального академического театра им. Янки Купалы.

Юбилейный театральный фестиваль в Бресте открылся 10 сентября. Завершится он 19 сентября. За это время на площадки "Белой Вежи" выйдут 30 коллективов из десяти стран мира.-0- 
Фото Виолетты Южаковой
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