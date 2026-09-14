Очень люблю "Белую Вежу", каждый раз как к себе приезжаю - актер из Азербайджана 

Камерную постановку зрителям представили на сцене малого зала Брестского академического театра драмы. Моноспектакль наполнен философией и самоиронией, юмором и глубоким пониманием человеческой природы. Главный герой существует в пространстве парадокса. Он страстно влюблен, но даже не решается заговорить с той, о ком грезит. Только в своей "звуконепроницаемой" комнате постоянно ощущает ее присутствие, ведет с ней диалоги, устраивает сцены ревности, исповедуется о своем детстве и заветных мечтах.
Он поделился, что в Беларуси чувствует себя так же комфортно, как у себя на Родине. "У вас очень гостеприимный народ, похожий на нас. Я вчера искал магазин (ребята попросили подарок). Надо было выйти на площади Ленина, повернуть куда-то. Я вышел и растерялся. Мимо шла пожилая женщина, и я попросил ее подсказать дорогу. Она взяла меня за руку и отвела до конца. Рассказываю, и у меня мурашки по коже. Это так трогательно. Она подождала, чтобы магазин оказался открыт, только после этого ушла. Редко где увидишь такое. Как можно не любить такой народ?! Везде есть плохие и хорошие люди, но мне в Беларуси встречались только хорошие", - отметил актер.
Открыл пятый фестивальный день на "Белой Веже" Белорусский театр "Лялька" спектаклем "Лялькі Ціма Талера, або прададзены смех". В финале сегодняшнего вечера зрители увидят легенду "Чорная панна Нясвіжа" в исполнении артистов Национального академического театра им. Янки Купалы.
Юбилейный театральный фестиваль в Бресте открылся 10 сентября. Завершится он 19 сентября. За это время на площадки "Белой Вежи" выйдут 30 коллективов из десяти стран мира.-0-
Фото Виолетты Южаковой