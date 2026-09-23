Новый концертный сезон Государственного камерного оркестра открыт в Белорусской государственной филармонии 

Сегодня под сводами филармонии звучали чарующие звуки Концерта №4 соль мажор для фортепиано с оркестром Людвига ван Бетховена - одно из самых глубоких и лиричных сочинений композитора, которое по праву считается исполнительской визитной карточкой всемирно известной пианистки Нины Кавтарадзе, а также Реквием ре минор Вольфганга Амадея Моцарта, который воплотили сразу несколько ведущих творческих сил страны - заслуженный коллектив Республики Беларусь Государственный камерный хор и Камерный оркестр Белорусской государственной академии музыки.-0-
Фото Татьяны Матусевич