Новый концертный сезон Государственного камерного оркестра открыт в Белорусской государственной филармонии 

Сегодня под сводами филармонии звучали чарующие звуки Концерта №4 соль мажор для фортепиано с оркестром Людвига ван Бетховена - одно из самых глубоких и лиричных сочинений композитора, которое по праву считается исполнительской визитной карточкой всемирно известной пианистки Нины Кавтарадзе, а также Реквием ре минор Вольфганга Амадея Моцарта, который воплотили сразу несколько ведущих творческих сил страны - заслуженный коллектив Республики Беларусь Государственный камерный хор и Камерный оркестр Белорусской государственной академии музыки.-0-

Фото Татьяны Матусевич

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В этот вечер на сцене Большого концертного зала Белорусской государственной филармонии состоялось одно из самых ожидаемых музыкальных событий этой осени - торжественное открытие концертного сезона заслуженного коллектива Республики Беларусь Государственного камерного оркестра.Программа "Звуки с Олимпа", с которой выступил прославленный коллектив, носит глубоко символичный характер. Вечер посвящен памяти выдающегося пианиста, народного артиста СССР Николая Петрова.