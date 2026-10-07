Новое прочтение Шамякина. Купаловский театр представил премьеру о войне и совести

Актер Павел Дракин поделился тем, что рабочий процесс подготовки к премьере был очень интересным. "Я играю журналиста, писателя-документалиста Кирилла Шиковича. Это человек, который стоит за правду, за то, чтобы неясное обязательно стало понятным. Я на протяжении всего спектакля с этим борюсь и пытаюсь добиться правды. Добиваюсь или нет, это узнают зрители", - подчеркнул он.

Фото Татьяны Матусевич

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьера спектакля "Сэрца на далоні" прошла на сцене Национального академического театра имени Янки Купалы, передает корреспондент БЕЛТА.Роман народного писателя Беларуси Ивана Шамякина получил совершенно новое прочтение. Постановка сосредоточенна не на теме отцов и детей, а на войне и поисках справедливости."Театр на данный момент вступил в такой период развития, когда мы задумываемся о том, каким все-таки должно быть наше лицо и какой приоритет с точки зрения репертуарной политики. Это, конечно, белорусская литература и драматургия. Шамякин достаточно серьезный прозаик, и мы взяли именно тот его материал, который нашел во мне отклик как в художнике, так и в режиссере. Мне интересны сложные темы и острые социальные вопросы. Я выбирал между "Сэрцам на далоні" и "Злой зоркай". Первая история оказалась ближе моему сердцу", - сказал художественный руководитель театра, режиссер Дмитрий Акимов.По его словам, написанная им инсценировка и роман отличаются, но команда, которая работала над постановкой, попыталась воплотить суть произведения."Это будет серьезный разговор со зрителем и определенный шаг к новому художественному уровню театра", - добавил режиссер.Он подчеркнул, что именно с этого спектакля начинается репертуарная трансформация: "Репертуарная политика будет ориентирована преимущественно на национальную культуру и литературу. Тем самым будем формировать культурный и национальный код. Никто не отменял историю развития театра. Опираемся в том числе на нее. Но театр не музей. Театр не должен почивать на лаврах, он всегда смотрит вперед и в будущее, чувствует пульс времени и эпохи. Театр - институция, которая должна чутко реагировать на современные тенденции в области культуры. Сейчас формируем свою стратегию развития до 2031 года, на пять лет вперед, чтобы понять, какие результаты хотим видеть".Роль Зоси - у актрисы Татьяны Гулевич. "Для меня этот персонаж очень светлый, но при этом борющийся с обстоятельствами, - заметила она. - У нее своя борьба, которую она начинает благодаря внутренним порывам и желанию помочь другим во время войны. Она прекрасный человек. Чтобы дойти до нее, дотронуться до столь высокой, чистой души, мне пришлось постараться".Актер Александр Пашкевич исполняет роль председателя горисполкома, одного из руководителей военного подполья Семена Гукана. "В этом человеке слишком много всего намешано. С профессиональной точки зрения это, может быть, одна из самых интересных ролей в моей карьере. Мне доводилось играть отрицательные роли, но их всегда нужно понять. Не буду рассказывать, что он совершил. Но очень хочу, чтобы мой герой был понят - его мотивация, поступки, потому что он неплохой человек. И любить умеет, и Родину он защищал. Но, оказавшись в определенных обстоятельствах, совершил непристойный поступок, который его всю жизнь гложет и мучает. Этот страх, боязнь, что все вскроется, влечет за собой неверные шаги. Он делает их, чтобы все оставить как есть. Я бы хотел, чтобы моего героя в конце повествования было жалко", - сказал Александр Пашкевич.Ближайшие показы драмы состоятся 8, 11 и 13 октября.-0-