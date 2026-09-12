Несколько лет назад наш театр участвовал в "Белой Веже", и мы хотели сюда вернуться - актриса из Бишкека

12 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брест на 30-й международный театральный фестиваль "Белая Вежа" Русский театр драмы им. Чингиза Айтматова из кыргызского Бишкека привез спектакль "Король. Дама. Валет", передает корреспондент БЕЛТА.

Коллектив из столицы Кыргызстана выступает сегодня на сцене Брестского театра кукол. Для показа на фестивале выбрана психологическая драма по роману Владимира Набокова, исследующая парадоксальную природу человеческих страстей. Спектакль "Король. Дама. Валет" о том, как стремление к счастью может стать самым изощренным способом разрушить себя."Несколько лет назад наш театр участвовал со спектаклем "Жених плюс невеста". Но это было давно, и мы все время хотели сюда попасть. Наконец-то нам удалось: две стороны договорились, и мы сегодня здесь. Очень счастливы представлять нашу республику и наш театр", - рассказала актриса Нина Чернышева. Она обратила внимание, что в Брест кыргызский коллектив привез спектакль, который будет интересен и поучителен для аудитории разного возраста. В постановке поднимаются извечные темы: любви, предательства, совести."Я впервые в Беларуси, и очень приятные, хорошие впечатления. Брест - очень красивый, чистый город, здесь замечательные люди. Мы просто счастливы. Вчера увидела белорусско-русский словарь, мне стало так интересно. Даже захотелось его забрать с собой и почитать. Ваша культура, язык - очень интересны. Хочется узнать и увидеть побольше. Не так много времени на это, но надеемся еще раз к вам приехать с другим спектаклем", - добавила Нина Чернышева.Сегодня - третий фестивальный день. В его финале зрители в большом зале Брестского академического театра драмы увидят постановку "Петр и Алексей" в исполнении труппы Драматического театра "На Литейном" из российского Санкт-Петербурга.Юбилейная "Белая Вежа" открылась 10 сентября. Завершится театральный фестиваль 19 сентября. За это время на площадки форума выйдут 30 коллективов из десяти стран мира.-0-