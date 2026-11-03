Неоготика Гервят на российском подиуме. Белорусскую коллекцию презентовали на форуме стран СНГ

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь представила коллекцию "Сівыя легенды", созданную молодыми дизайнерами республиканского фестиваля-конкурса моды и фото "Мельница моды" Алиной Володько и Полиной Езерской, на международном форуме стран СНГ "Дни креативной экономики" в Санкт-Петербурге. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказали в Национальном центре дополнительного образования детей и молодежи.Масштабный международный форум стран СНГ прошел с 28 по 30 октября. К странам Содружества присоединились участники из Китая, Индонезии, Франции. Помимо деловой программы форума состоялись выставки и показы. Впервые показ дизайнеров стран - участниц СНГ прошел в Российском этнографическом музее.Авторы идеи белорусской коллекции - учащиеся Минского государственного колледжа индустрии моды Алина Володько и Полина Казерская. При создании они вдохновились костелом Святой Троицы в Гервятах - памятником архитектуры в неоготическом стиле, построенном в 1899-1903 годах. Его характерные формы нашли отражение в силуэтах и деталях коллекции, а элементы традиционной белорусской культуры органично вписаны в современный крой. Для создания образов использованы натуральные ткани отечественного производителя ОАО "Камволь" концерна "Беллегпром". Изначально коллекцию из семи образов успешно представили на "Мельнице моды". Четыре из них показали на международном фестивале моды, искусства и дизайна "Адмиралтейская игла". К международному форуму коллекцию расширили в два раза."На Днях креативной экономики в Санкт-Петербурге у Беларуси был грандиозный успех. Совместная коллекция "Мельницы моды" и ОАО "Камволь" была оценена на самом высоком уровне", - добавил заведующий отделом моды и дизайна Национального центра дополнительного образования детей и молодежи Игорь Иванов.В молодежном дне форума также приняли участие представители Могилевского государственного экономического промышленно-технологического колледжа и Минского государственного колледжа легкой промышленности и комплексной логистики.-0-