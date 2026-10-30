Научить наших кинематографистов делать современное кино - Марков о цели "Лістапада"

XXXII Минский международный кинофестиваль "Лістапад" проходит в Беларуси с 30 октября по 6 ноября под лозунгом "Смотри. Живи. Цени". Для участия в фестивале было подано более 3,3 тыс. заявок из 108 стран, отобрано 130 фильмов из 55 стран. На "Лістападзе" традиционно представлены фильмы из России, Китая, Индии, Ирана, Пакистана, Вьетнама. Также будут работы из Камбоджи, Марокко, Венесуэлы, Танзании, Колумбии, США и других стран.-0-

Фото Андрея Синявского Фото Андрея Синявского

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главная цель Минского международного кинофестиваля "Лiстапад" - научить белорусских кинематографистов делать современное кино, на которое будет идти зритель. Таким мнением с журналистами перед открытием фестиваля поделился министр культуры Марат Марков, передает корреспондент БЕЛТА."Я жду от фестиваля хорошего кино в первую очередь в Беларуси. Главная цель "Лістапада" заключается в том, чтобы научить наших кинематографистов, которые имеют хорошие исторические традиции, делать современное, качественное кино, на которое будет идти зритель", - сказал он.По мнению Марата Маркова, только когда о белорусском кино заговорят во всем мире и на фестивалях, а у телезрителей оно будет приобретать успех и авторитет, когда снова заговорят о белорусской школе кинематографа, только тогда цель фестиваля хотя бы минимально будет достигнута.Фестиваль вызывает интерес во множестве стран и представляет площадку для обмена профессиональным мнением и показа хорошего кино, считает министр культуры.