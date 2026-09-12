Наслышаны о брестском фестивале и очень ждали поездку - главный режиссер театра из Грузии о "Белой Веже"

На сцене большого зала Брестского академического театра драмы (БАТД) грузинские артисты представили спектакль "Деревенские истории". Коллектив впервые участвует в "Белой Веже". "Я параллельно работаю в Тбилисском государственном ТЮЗе как актер, и наш театр участвовал в этом фестивале. Так что очень много слышал о "Белой Веже" еще и от других грузинских театров. Знаю, что это престижно, очень хороший фестиваль", - заметил главный режиссер Лагодехского драматического и кукольного театра Ражден Кервалишвили.

12 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Выступлением Лагодехского драматического и кукольного театра из Грузии начался третий день 30-го международного театрального фестиваля "Белая Вежа" в Бресте, передает корреспондент БЕЛТА.Постановка "Деревенские истории" состоит из двух действий и переносит зрителя в грузинскую деревню военных лет. В первой части раскрывается история старой яблони, которая становится почти живым существом. Бабушка и ее внук пытаются понять: чувствует ли дерево, слышит ли оно человека? Спектакль поднимает тему отношения человека к природе, сострадания и ответственности. Во второй части действие сосредоточено на мальчике-сироте, оказавшемся между двумя мирами и двумя родными людьми: строгим, но любящим дедом и уставшей, но тоскующей бабушкой. Их борьба за ребенка раскрывает главную тему - силу крови, родства и внутреннего выбора.По словам Раждена Кервалишвили, для фестиваля в Бресте выбрали спектакль, который поднимает общие для белорусов и грузин темы: военных лишений, семейных отношений. Постановка на грузинском языке, но это не стало преградой для зрителей, чтобы погрузиться в колорит страны.Несмотря на большое расстояние между нашими странами, артисты из Грузии с удовольствием приняли приглашение выступить в Бресте. "Я не первый раз приезжаю в Беларусь. В 2018 году участвовал в фестивале в Гомеле только от имени другого театра. Был и в Минске, сотрудничали с минским ТЮЗом. А в Бресте мы первый раз. Для нас это очень интересно и престижно. Этой поездки ждали, - поделился главный режиссер. - Когда приезжаешь в Беларусь, видишь, как у вас все ухожено, как у вас тут чисто, настроено все, как часики. Очень приятно, конечно".Помимо выступления на фестивале коллектив грузинского театра намерен поближе познакомиться с Брестом, обязательно побывать в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой". "Город визуально посмотрели, но хотим более досконально. Будет неплохо купить сувениры. Беларусь славится молочными продуктами. У нас в Тбилиси есть белорусские магазины, куда поставляется ваша продукция. Она востребованная. Прекрасно все знаем и покупаем. Но еще раз все попробуем", - добавил Ражден Кервалишвили.В это же время на площади Ленина Воронежский государственный театр кукол имени В.А. Вольховского из России показывает уличный спектакль "Дюймовочка". Вечером на сцену Брестского театра кукол выйдут артисты Русского театра драмы им. Чингиза Айтматова из столицы Кыргызстана - Бишкека. Они привезли спектакль "Король. Дама. Валет". В финале третьего фестивального дня зрители в большом зале БАТД увидят постановку "Петр и Алексей" в исполнении труппы драматического театра "На Литейном" из Санкт-Петербурга.В юбилейной "Белой Веже" за десять дней примут участие 30 коллективов из десяти стран.-0-