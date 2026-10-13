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Наш человек в мировой классике: почему Дмитрий Шостакович "свой" для белорусов

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Культура
13 октября 2026, 13:00

Наш человек в мировой классике: почему Дмитрий Шостакович "свой" для белорусов

25 сентября мир отметил 120-летие со дня рождения автора легендарной "Ленинградской симфонии". От концертных залов Америки до сельских школ Китая - повсюду звучит музыка человека, чье наследие уместилось в 150 томов полного собрания сочинений. Но для нас, белорусов, этот юбилей особенный. Ведь род Шостаковичей - плоть от плоти нашей земли.

Удивительный факт: из пяти музыкальных титанов XX века, чьи партитуры сегодня знает весь мир, двое - наши земляки. Игорь Стравинский черпал вдохновение в ароматной терпкости полесских песен. Каждое лето он гостил у бабушки в имении Новый Двор под Брагиным. А что же Шостакович? Его связь с Беларусью долгое время оставалась за пеленой времени, пока одна случайная встреча не приоткрыла завесу тайны.

Дмитрий Дмитриевич впервые оказался в наших краях, когда ему было далеко за сорок. По воспоминаниям старожила, девяностолетнего старообрядца Синифона Васильевича Артаева, однажды в деревне Малая Сырмеж Мядельского района из кузова военной полуторки спрыгнул невысокий человек в интеллигентских круглых очках. Он расспрашивал сельчан о дороге на Шеметово и судьбе местного костела. Пока композитор беседовал с жителями, шофер по секрету шепнул Артаеву: "Это же Шостакович".

Тогда это событие показалось лишь курьезом. Но осенью 1953-го Артаев рассказал о нем директору местной школы Ивану Древницкому. Спустя годы, изучая окрестности деревни Колодно, Древницкий поразился: фамилия Шостакович здесь встречалась подозрительно часто. А в тридцати километрах, в Брусах, фольклорист Сергей Мытько даже записал уникальные волочебные песни в исполнении народной певуньи Зинаиды Филипповны Шостакович.

По наводке сельчан Древницкий отыскал иркутского историка Болеслава Шостаковича. Тот подтвердил: "Да, я родственник композитора". И пазл сложился. Их общий прадед, крестьянин Петр Михайлович Шостакович, родился в 1808 году в Шеметовском приходе Завилейского уезда. Вероятно, в том самом Колодно. В 1834-м он поступил в Виленскую медико-хирургическую академию, успешно окончил ее и 21 ноября 1837 года в виленском костеле Святого Иоанна обвенчался с Марией-Юзефой Ясинской. После волею судьбы отправился на восток: Екатеринослав, Казань, Иркутск…
Родители Дмитрий Болеславович и Софья Васильевна. 1903 год, Санкт-Петербург

Так, через поколения, дед композитора стал градоначальником Иркутска, а отец - петербургским промышленником. Сам Дмитрий Дмитриевич родился в 1907 году в Санкт-Петербурге. Его музыкальный дар проявился стремительно. Уже в четырнадцать лет безымянный рецензент журнала "Мир искусства" писал с придыханием: "Потрясающее впечатление произвел концерт, который дал Д.Д. Шостакович, молодой композитор и пианист. Он играл Баха и Бетховена "Апассионату". А потом свои собственные произведения".

Девятнадцать лет - возраст, когда мир кажется либо бесконечным, либо тесным. Для Дмитрия Шостаковича 12 мая 1926 года стало точкой отсчета. В тот вечер Государственный симфонический оркестр Ленинградской филармонии под управлением Николая Малько впервые исполнил его Первую симфонию. Композитор назовет этот день своим вторым днем рождения. Но кто знал, что в зале среди сотен слушателей сидит тот, чья судьба еще не раз пересечется с великим маэстро?
Восемнадцатилетний Дмитрий на даче под Ленинградом. 28 июня 1925 года

Двенадцатилетний Анатолий Богатырев - будущий классик белорусской музыки - пришел на премьеру с родителями. Их пригласил сам Николай Малько. В 1918-м, на заре легендарного "витебского ренессанса", Малько основал в Витебске симфонический оркестр и Народную консерваторию, заложив фундамент профессиональной музыки Беларуси. В те годы Витебск был точкой притяжения титанов: Марк Шагал, Казимир Малевич, Николай Малько… Они были завсегдатаями хлебосольных вечеров в доме Богатыревых. И теперь в Ленинграде дирижер решил отплатить гостеприимным витебским знакомым, проведя их на концерт, билеты на который стали самой желанной "валютой" города.

Большой зал филармонии брали штурмом. Воздух был наэлектризован слухами: ректор консерватории Александр Глазунов разнес дипломную работу юного Шостаковича в пух и прах, назвав ее "какофонией", и потребовал немедленно переписать.

Масла в огонь подливал первокурсник Илья Мусин - будущий главный дирижер Государственного симфонического оркестра БССР. По поручению Малько он выверял партитуру, выискивая "описки". Прыткий студент выучил симфонию наизусть и с горящими глазами наигрывал самые дерзкие фрагменты товарищам. Зал гудел, как футбольный стадион перед решающим матчем. Но стоило дирижеру поднять палочку - воцарилась звенящая тишина. А когда отзвучал последний аккорд, разразился двадцатиминутный шквал аплодисментов. Малько пришлось нарушить все правила: скерцо повторили на бис.
Дмитрий Шостакович позирует на "Сеансе одновременных зарисовок" в ленинградском Доме художников. 26 января 1935 года

"Когда мы пошли за кулисы, - вспоминал спустя годы Богатырев, - Малько познакомил нас с автором. Мне было тринадцать (тут Анатолий Васильевич слегка лукавил. - Авт.), а Шостаковичу девятнадцать: такой простой, скромный, внешне почти незаметный, но музыка его… Она поражала".

Тогда, в 1926-м, превратить знакомство в дружбу не удалось. Юный гений, похожий на нахохлившегося воробья, упорхнул, оставив Богатырева в состоянии восторженного недоумения.

В январе 1927-го Наркомпрос СССР командировал Шостаковича на Первый международный пианистический конкурс имени Фридерика Шопена в Варшаве. "Ехали мы до Столбцов в международном вагоне, - писал он матери. - Ты себе не можешь представить, до чего это удобно. Мы великолепно спали, а главное, там можно мыться горячей, холодной и теплой водой. Все чисто, и все с большим комфортом". На перроне в Столбцах, где трансконтинентальный экспресс "Маньчжурия - Париж" делал остановку, композитор еще не осознавал своей незримой связи с этой землей. По легенде, в 1940-м он пытался прорваться в родные нарочанские места, но на пути встала "зеленая граница" - в западные области тогда просто так не пускали.

Однако с середины 1920-х ближний круг Шостаковича начал неумолимо заполняться белорусами. В 1926-м он встретил Ивана Соллертинского - уроженца Витебска, ставшего для него почти братом.
Иван Соллертинский, Дмитрий Шостакович, дирижер Вацлав Талич. 1933 год

"У Соллертинского была удивительная черта - говорить в глаза все, что думает, - вспоминал Богатырев. - При мне он заявлял Дмитрию Дмитриевичу, что его Пятая симфония - это лишь "отходы" Четвертой, которую он считал куда значительнее. И добавлял, что Шостакович до сих пор не нашел своего настоящего сонатного Allegro".

Спустя годы в театре Мейерхольда Шостакович сблизился с его любимым учеником Ильей Шлепяновым. В 1938-м Шлепянов возглавил Большой театр оперы и балета БССР, взявшись за постановку "У пушчах Палесся" Богатырева. "Во время работы мы с Ильей Юльевичем на воскресенье улетали в Ленинград, где играли в покер в доме Шостаковича", - вспоминал позже Богатырев. Дмитрий Дмитриевич, к слову, не оставил эту страсть и позже. Он нередко наведывался в минскую квартиру друга, чтобы сбросить маску гения и просто посидеть за карточным столом.

Но для широкой публики знакомство с Шостаковичем началось вовсе не с симфоний, а с мелодий, которые ушли в народ без его имени на афишах.

7 ноября 1932 года. Минский кинотеатр "Красная звезда" забит до отказа. Премьера кинокартины Фридриха Эрмлера и Сергея Юткевича "Встречный". Все семьсот мест раскуплены. Занавес раздвигается, и зал наполняет прозрачная, искристая мелодия: "Нас утро встречает прохладой…" Уже назавтра ее насвистывали по всей Беларуси, не подозревая, что авторство принадлежит Шостаковичу. Похожая судьба ждала и "Крутится, вертится шар голубой…" из фильма "Юность Максима". Дмитрий Дмитриевич официально открещивался от этой "мещанской" простоты. И лишь "Родина слышит, родина знает…", написанная в 1950-м, окончательно закрепила его имя в народном сознании. 
Редкое фото: Шостакович без очков. 1962 год

Песня обрела статус легенды, ее исполняла в том числе Государственная хоровая капелла БССР под руководством Григория Ширмы. Но настоящая слава пришла к ней из космоса. Говорят, Юрий Гагарин напевал ее перед стартом, а входя в плотные слои атмосферы, запел во весь голос. Узнав об этом, растроганный Шостакович начал отправлять поздравительные телеграммы каждому советскому экипажу, в том числе и нашему Петру Климуку.

В 1960-е годы "Родина слышит…" стала позывным "Последних известий" Всесоюзного радио. Под эту музыку выросли поколения. Любой крупный концерт в БССР открывался "Праздничной увертюрой", а закрывался романсом из "Овода". 

Однако в биографии композитора есть страницы, о которых знают немногие. Например, 8 апреля 1951 года он лично вышел на сцену Минского окружного дома офицеров. "Советская Белоруссия" сухо констатировала: "Исполнители - автор Д.Д. Шостакович и Государственный квартет им. Бетховена". Об этом визите композитор лишь вскользь упомянет в письме к другу, уроженцу Бешенковичей Исааку Гликману. 

Так же скупо он отзовется о марте 1963 года, когда в Доме офицеров три дня подряд звучала его Тринадцатая симфония. А ведь за кулисами этой премьеры разворачивался настоящий детектив. Сначала сорвался приезд эстонского хора - пришлось в рекордные сроки готовить минских исполнителей. Затем возникли проблемы с солистом. А когда из Москвы внезапно затребовали оркестровые партии, минские оркестранты совершили невозможное: за одну ночь они вручную переписали каждый свою нотную строчку. Они не позволили сорвать исполнение симфонии, которая осмелилась заговорить о запретном - о трагедии геноцида.
После премьеры Тринадцатой симфонии в Большом зале Московской консерватории. 18 декабря 1962 года 

"Белоруссия была первой жертвой немецко-фашистского нашествия, и тема войны и ее жертв чрезвычайно остро воспринималась ее населением. В руководстве Белоруссии тогда было много бывших партизан. Запретить в Минске симфонию с таким сюжетом было практически невозможно", - поясняет Исаак Шульдман, скрипач, лауреат международных конкурсов и профессор Норвежской академии музыки.
В те дни Минск охватила настоящая лихорадка. Билетные кассы брали штурмом.

- Из всей семьи только я чудом прорвалась на Тринадцатую симфонию, - вспоминает Радослава Аладова, дочь известного белорусского композитора. - Папа при всех своих связях и возможностях сумел раздобыть лишь один билет.

Галина Генриховна Вагнер, дочь другого выдающегося композитора, помнит те дни иначе:

- Меня провели в зал тайком, какими-то подвальными коридорами. Это было уже на второй или третий день после премьеры. Отец, конечно, был знаком с Дмитрием Дмитриевичем по линии Союза композиторов. Я видела, как они раскланивались, но близости между ними не было.

Оркестранты вспоминали Шостаковича как человека поразительной, почти пугающей кротости. Пока взрослые обсуждали партитуры, их дети, которых часто не с кем было оставить дома, беспрепятственно забирались к нему на колени, снимали с него очки, дергали за волосы. Он позволял им все, сохраняя непостижимое терпение.
Певец Аскольд Беседин и Дмитрий Шостакович в Минске. Февраль 1963 года

В московской квартире Шостаковича царила иная атмосфера. Молодые белорусские авторы - Смольский, Глебов, Тесаков - приходили к нему запросто. Годы спустя они с изумлением вспоминали, как титан лично подавал им тапочки в прихожей, поил чаем и с предельной деликатностью разбирал их работы. Особую симпатию он питал к Евгению Глебову: тот до конца своих дней хранил как реликвию членский билет Союза композиторов, врученный ему лично Шостаковичем. 

Но был и другой Шостакович - недосягаемый. Композитор Виктор Войтик, заслуженный деятель искусств Беларуси, профессор, признается:

- Я не решался даже подойти. Однажды в Москве, в переполненном зале Союза композиторов, наблюдал за ним из-за кулис. Он сидел во втором ряду, внимательно слушал, его лицо жило музыкой. А когда все закончилось, он прошел так близко, что я буквально вжался в стену. Его вела под локоть жена Ирина. Он гладил ее руку, словно сам нуждался в утешении.
С супругой Ириной Антоновной Шостакович. 1972 год

Ирина Шостакович, урожденная Супинская, все еще жива и не скрывает своих белорусских корней. Молодая, почти на тридцать лет моложе композитора, она была его опорой, его глазами и руками. С конца 1920-х годов композитора терзала странная, прогрессирующая болезнь: слабость в ногах и правой руке постепенно отнимала у него возможность ходить, писать и играть.

И в этом физическом угасании скрывался парадокс: человек, едва передвигавшийся по комнате, жил страстью к футболу. Он не пропускал ни одного матча, вел подробные таблицы, переписывался с игроками и даже выступал в роли профессионального футбольного обозревателя в центральных газетах. Титан, чья музыка соразмерна Баху и Бетховену, находил отдушину в азарте стадионных трибун, оставаясь для мира загадкой, которую не разгадали до сих пор.
Дмитрий Шостакович (в центре) и композитор Юрий Левитин (справа) на футбольном матче. Конец 1940-х годов

Болезнь наступала исподволь, но неумолимо. Медицинские светила лишь разводили руками: ни внятного диагноза, ни спасительных рекомендаций. Шостакович оказался в ловушке собственного тела - он не мог самостоятельно одеться или причесаться. Периоды обострений надолго приковывали его к больничным койкам, приходилось отменять концерты. И все же в иные дни, ведомый Ириной, он находил в себе силы пересекать океан, добираясь до Соединенных Штатов.

Январь 1965 года. Минск замер в ожидании Декады русского искусства. В программе - премьера вокально-симфонической поэмы "Казнь Степана Разина". Музыка прозвучала, успех был оглушительным, но авторский концерт прошел без самого автора. Шостакович, вновь прикованный недугом к постели, следил за триумфом из Москвы. 27 января он меланхолично писал Гликману: "В Белоруссии была декада… В Минске и Гомеле исполнялась "Казнь Степана Разина". Выезжал туда оркестр во главе с Кондрашиным, хор во главе с Юрловым. Солистом был Громадский".  

Однако лето того же года принесло перемены. Шостакович впервые оказался в Беловежской пуще. "Прибыли мы с Ириной… Видели зубров, кабанов, оленей, - делился он с Гликманом. - Все это интересно, однако здесь плохая погода и большей частью приходится сидеть дома. Но здесь очень красиво". Два года спустя, в 1967-м, он снова вернется в эти края, жалуясь ученику Борису Тищенко на невыносимую жару и "комаров, кусающихся немилосердно". И добавит странную деталь: "Зубры пугают меня своим мутным взором, в котором странно сочетаются свирепость и спокойствие".
Дмитрий и Ирина Шостакович в Беловежской пуще. Август 1967 года

Оба раза чета Шостаковичей останавливалась в Вискулях - в апартаментах, предназначенных для первых лиц государств. Поселиться там без личного распоряжения Петра Машерова было невозможно. Эта неафишируемая близость к власти заставляет по-новому взглянуть на слухи о том, как именно Шостакович "курировал" музыкальную инфраструктуру Минска.

В те годы любой вопрос решался только через Москву. А Шостакович был не просто композитором - он был глыбой: народный артист СССР, лауреат пяти Сталинских премий, депутат Верховного Совета. Человек, который на официальных трибунах сидел плечом к плечу с Хрущевым.
На XIII съезде Союза композиторов СССР. В первом ряду: Арам Хачатурян, Тихон Хренников, Никита Хрущев, Дмитрий Шостакович. 31 марта 1962 года

Сложив эти пазлы, начинаешь понимать, почему в Минске вдруг, словно по мановению волшебной палочки, вырастали архитектурные жемчужины. Почему на улице Интернациональной возникло здание консерватории, а рядом - Союз композиторов и фешенебельный нотный магазин. Почему здание, которое проектировалось как заурядный Дом культуры, наскоро перепланировали в Дворец музыки (первое название Белгосфилармонии) с идеальной акустикой и лучшим в СССР чешским органом. И почему драгоценный рояль "Стейнвей", следовавший поездом из Гамбурга в Москву, оказался на минской филармонической сцене.

Кто знает, сколько еще таких "случайностей" было продиктовано тихим словом великого композитора, чей взгляд - подобно взгляду беловежского зубра - сочетал в себе пугающую свирепость таланта и абсолютное, невозмутимое спокойствие власти.

Пожалуй, самая сокровенная нить, связывающая Шостаковича с Беларусью, - это его дружба с музыковедом и фольклористкой Лидией Сауловной Мухаринской. Фронтовик, человек кристальной души, она была предана его музыке еще с довоенных лет, не пропуская ни одного концерта - ни в Минске, ни в Ленинграде, ни в Москве. Их переписка была лишена светских реверансов и пустых исповедей: это был живой, деятельный диалог, открывавший двери для музыки Шостаковича в студенческие аудитории.

Интрига их отношений скрывалась в деталях. 1 марта 1968 года Шостакович пишет ей: "Сегодня я уезжаю в Репино. Высылаю Вам мои романсы на слова Блока. Буду счастлив, если в Минске прозвучит мой опус. До отъезда не успею переписать партии скрипки и виолончели. Если решите их переписать, сделайте так, чтобы ноты было удобно переворачивать".
Дмитрий Шостакович с сыном Максимом в Союзе композиторов СССР. 1972 год

И Мухаринская бросает клич. Основную, титаническую работу берет на себя юная Лариса Костюковец. 2 июня в зале Белорусской консерватории гремит концерт: Прокофьев и Шостакович. Но критика, словно завороженная, пишет лишь о романсах на слова Блока. Их исполняли солистка Большого театра Клавдия Ясинская и студенты - Виталий Черныш, Станислав Мадорский, Зоя Качарская. Позже так же, всем миром, готовили Девятый квартет. Мухаринская исправно слала афиши, а под ее письмами к композитору все чаще появлялись подписи студентов: Радослава Аладова, Галина Горелова…

- Это был настоящий культ Шостаковича, - вспоминает Радослава Николаевна. - Мухаринская была им заражена в самом высоком смысле и приучала нас к этому. Мы писали ему, и это рождало в душе чувство причастности к чему-то великому.

Лидия Сауловна была непреклонна: она буквально настаивала, чтобы ученики называли сыновей в честь композитора. А когда 9 сентября 1975 года его не стало, она погрузилась в траур, который казался бесконечным. Как и для всех нас - тех, для кого Шостакович был сияющей солнечной вершиной.

В этом году в Беларуси проходит X Международный фестиваль "В Шеметово у Шостаковичей". В программе Пятнадцатая симфония, Концерт для фортепиано с оркестром № 1 до минор и Пассакалия из "Леди Макбет Мценского уезда" в исполнении Государственного симфонического оркестра под управлением народного артиста Беларуси Александра Анисимова.

- Я горжусь, что в 1994-м мы в Большом театре Беларуси поставили оперу Шостаковича "Леди Макбет Мценского уезда", - признался маэстро. - А сейчас играем его последнюю симфонию. Это сложнейшая партитура, и технически, и философски. Я дирижировал ею не раз, но нынешним летом увидел ее совершенно другими глазами. Шостаковича можно изучать годами, находя все новые пласты, и с каждым разом поражаться, насколько его музыка созвучна белорусскому менталитету.
Дмитрий и Ирина Шостакович на даче в Жуковке. Июль 1973 года

Сегодня музыка Шостаковича звучит повсюду: от академических залов консерваторий до уютных классов музыкальных школ. Она проросла в саму ткань нашего времени.

- Двадцать четыре года работаю в Слуцкой детской школе искусств и каждый раз испытываю особый трепет, когда мои ученики в своем развитии дотягиваются до его сочинений, - делится композитор Ксения Вечер-Ковалевская. - В марте мы с ребятами вернулись из Санкт-Петербурга, где на XXXIV Всероссийском конкурсе имени Шостаковича показали достойный результат. Для них Дмитрий Дмитриевич - это компас, по которому они сверяют свои успехи, и маяк, манящий в неизведанное.

Шостакович сложен, и именно в этой сложности кроется его подлинная красота. Он наш, он тревожит душу, заставляя чувствовать острее и оставаться людьми в мире, который так часто пытается нас очерствить. 
Иногда, когда затихает последний аккорд, кажется, что композитор не только оставил нам свое наследие, а спрятал в партитурах некий код. И каждый, кто берется за его произведения, однажды неизбежно задает себе вопрос: что именно Шостакович пытался сказать, когда смотрел в самую бездну человеческой души? Ответ на него каждый находит свой. Но, кажется, именно в этот момент музыка становится чем-то, что меняет жизнь навсегда.

| Юлия Андреева, журнал "Беларуская думка"; фото из открытых источников. 

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