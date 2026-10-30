Народной артистке Беларуси Тамаре Мироновой на "Лiстападзе" вручили специальный приз Президента

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специальный приз Президента Беларуси "За сохранение и развитие традиций духовности в киноискусстве" на
присужден народной артистке Беларуси Тамаре Мироновой, передает корреспондент БЕЛТА.
Награду артистке вручила заместитель премьер-министра Наталья Петкевич.
"Я благодарна за оказанную мне честь, за эту великую награду. Я благодарю Александра Лукашенко за наше мирное небо, за прекрасную Беларусь. Я служила, служу и буду служить на благо белорусского искусства", - сказала Тамара Миронова.-0-