"Нам нужны гуманные фильмы". Эксперт из Узбекистана о развитии современного кино

"Все знают, что в искусстве самое главное духовность, мысль, человеческая идея. Мы уверены, что благодаря взаимодействию белорусских, русских и среднеазиатских вузов вместе мы сделаем хорошее кино. Нам сейчас нужны гуманные фильмы, которые будут продвигать общечеловеческие ценности, не обращая внимания на нацию и религию", - сказал Бахтиер Якубов.





Он добавил, что Узбекистан тесно сотрудничает с вузами стран СНГ, в том числе с белорусскими, ведь в Беларуси сохраняется хорошая творческая школа. Реализуется сотрудничество с БГУКИ, а вчера состоялась встреча с коллегами из Академии искусств.

В приоритете - освоение современных технологий кинопроизводства, компьютерной графики и искусственного интеллекта, а также развитие компетенций в области продюсирования и дистрибуции фильмов. Важно изучить и опыт признанных мастеров российского и зарубежного кино, которые умеют работать с современным киноязыком и создавать востребованные картины.-0-

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Кинематограф стал мощнейшим инструментом защиты культурного суверенитета и исторической памяти - Петришенко Фото Минкультуры

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня зрителям и кинематографистам нужны гуманные фильмы. Таким мнением поделился проректор по науке и инновациям Государственного института искусств и культуры Узбекистана Бахтиер Якубов во время круглого стола в Исполкоме СНГ, который прошел во время Минского международного кинофестиваля "Лiстапад", передает корреспондент БЕЛТА.Начальник отдела по кинематографии Министерства культуры Ирина Дрига подчеркнула, что кинообразование в Беларуси и других странах СНГ прошло значительный путь трансформации от единой советской киношколы до национальных систем обучения. Сегодня перед ними стоят новые вызовы, связанные с развитием технологий и изменением требований к кинопроизводству.У нас специалистов для киноиндустрии готовят на базе Белорусской государственной академии искусств. Важной особенностью отечественной системы является тесная связь обучения с практикой. Студенты практикуются на студии "Беларусьфильм", их дипломные работы демонстрируются в прокате, на телевидении и участвуют в конкурсе национальных киношкол фестиваля "Лістапад". Но в то же время сегодня ощущается необходимость существенного повышения качества подготовки профессиональных кадров.