"> "Найти тех людей, которым интересно то же, что и нам". Ефремов о миссии "Лiстапада"

"Мы ожидаем много хорошего кино. Кино, которое было бы понятно и близко нам, говорило бы о тех же самых ценностях, которые мы исповедуем, о добре, справедливости, любви, созидании, а не о разрушении мира, в котором мы живем", - добавил он.
Александр Ефремов уверен, что сегодня кино может удивить только искренностью, глубокими, серьезными мыслями и чувствами. "Хочу, чтобы фестиваль прошел красиво, увлекательно, интересно, чтобы люди с удовольствием смотрели на то, что им предложат в нашей программе", - подытожил он.
XXXII Минский международный кинофестиваль "Лістапад" проходит в Беларуси с 30 октября по 6 ноября под лозунгом "Смотри. Живи. Цени". Для участия в фестивале было подано более 3,3 тыс. заявок из 108 стран, отобрано 130 фильмов из 55 стран. На "Лістападзе" традиционно представлены работы участников из России, Китая, Индии, Ирана, Пакистана, Вьетнама. Также будут работы из Камбоджи, Марокко, Венесуэлы, Танзании, Колумбии, США и других стран.-0-
Фото Андрея Синявского