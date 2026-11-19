19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Белорусской государственной академии музыки проходит гала-концерт II Международного конкурса хоровых дирижеров имени В.В.Ровдо. Корреспонденты БЕЛТА поговорили с членами жюри об их впечатлениях от конкурса и уровне его участников.Гала-концерт одновременно стал заключительным туром состязаний. Шесть финалистов представляют произведение, которое они утром разучили вместе с Академическим хором Национальной государственной телерадиокомпании. Кроме того, каждый участник исполняет на выбор одно из сочинений, представленных на предыдущих этапах вместе со Студенческим хором Белорусской государственной академии музыки.Член жюри конкурса доцент кафедры хорового дирижирования БГАМ, художественный руководитель Студенческого хора Инесса Бодяко поделилась впечатлениями о первых двух этапах: "Конкурс проходит более чем успешно во всех отношениях. Это касается и творческого уровня, и сотрудничества, и товарищества между участниками и хоровыми коллективами. Внутри царит невероятная доброжелательность, а члены жюри единодушны в принятии решений. Это всегда радует, потому что понимаешь: выбраны правильное место, правильное время и правильные участники".Интрига сохраняется вплоть до финального тура. По ее словам, на результат конкурсного выступления во многом влияет невероятное сочетание между дирижером и артистами хора.Рассуждая о том, насколько сложно участникам работать с незнакомыми коллективами, Инесса Бодяко отметила, что многое зависит от дирижерского опыта, музыкального мышления, уверенности в выученной партитуре и понимания ее смысла. При этом случайных людей здесь нет. "Подготовка к любому конкурсу хоровых дирижеров не может происходить за одну ночь. К третьему туру пришли опытные люди, и, возможно, это сказывается на результате. Опыт - немаловажная вещь для дирижера, ведь с годами эта профессия становится только сочнее", - добавила худрук Студенческого хора БГАМ.Среди приглашенных членов жюри - ректор Российской академии музыки имени Гнесиных, создатель и руководитель ансамбля современной хоровой музыки Altro Coro Александр Рыжинский. Он отметил, что успех любого конкурса определяют две важные составляющие - участники и состав жюри. На Международном конкурсе хоровых дирижеров имени В.В.Ровдо сложилось все. Ректор также высоко оценил организацию мероприятия. "Я бываю на многих конкурсах. Этот один из лучших и блестящих по уровню организации. И, конечно, важен профессионализм членов жюри, людей понимающих и неравнодушных. Участники конкурса оказались очень сильными, что показывает и статус мероприятия. Те, кто становится лауреатами таких конкурсов, - надежда хорового искусства наших стран", - сказал Александр Рыжинский.Особое место, по его мнению, занимает и само место проведения мероприятия. "У меня сохранились настолько приятные впечатления от двух счастливых моментов на сцене Большого зала Академии музыки, когда мы выступали с ансамблем Altro Coro. Для меня это всегда особое мгновение - осознавать, что ты здесь, в Минске, в прославленной Белорусской государственной академии музыки", - признался он.II Международный конкурс хоровых дирижеров приурочен к 105-летию со дня рождения выдающегося деятеля хорового искусства, народного артиста Беларуси, народного артиста СССР, лауреата Государственной премии Беларуси Виктора Ровдо. Его частниками стали молодые дирижеры в возрасте от 18 до 27 лет. Организаторами выступают Министерство культуры и Белорусская государственная академия музыки.-0-Фото Татьяны Матусевич