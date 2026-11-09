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Музыка объединяет поколения: медали "За вклад в развитие Союзного государства" вручили в Минске

Опубликовано:

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Культура
09 ноября 2026, 19:17

Музыка объединяет поколения: медали "За вклад в развитие Союзного государства" вручили в Минске

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Общие культурные проекты, развитие экономики, сотрудничество регионов и сохранение исторической памяти - вклад в эти направления стал поводом для вручения медалей "За вклад в развитие Союзного государства". Торжественная церемония состоялась в Минске. Ее продолжил концерт молодежного белорусско-российского симфонического оркестра под управлением народного артиста СССР Юрия Башмета. Корреспондент БЕЛТА пообщался с награжденными и участниками музыкального проекта и узнал, какие результаты сотрудничества Беларуси и России они считают наиболее значимыми.

Общая работа - общий результат

Одним из награжденных стал директор мемориального комплекса "Брестская крепость-герой", член Совета Республики Александр Коркотадзе. Он подчеркнул, что воспринимает медаль не только как личную награду, но и как признание работы всего коллектива мемориала.
Сотрудники крепости реализовали проект Союзного государства по капитальному ремонту и музеефикации объектов мемориального комплекса. Программа включала 11 мероприятий и первоначально была рассчитана до конца 2026 года. Однако с учетом 80-летия начала Великой Отечественной войны и героической обороны Брестской крепости, памятные мероприятия в честь которых прошли 21-22 июня, проект решили завершить раньше. "Мы должны были его завершить как раз к этой важной памятной дате. И проект был завершен фактически: программу Союзного государства мы выполнили вместо трех лет за два года. Все пункты программы выполнены", - рассказал Александр Коркотадзе.
По его словам, приемная комиссия уже осмотрела объекты, а успешная реализация программы может стать основой для обсуждения нового союзного проекта по Брестской крепости.

О результатах работы говорит и туристический поток. В прошлом году мемориальный комплекс посетили 723 тыс. человек, сотрудники провели более 12 тыс. экскурсий. За десять месяцев 2026 года крепость приняла уже 720 тыс. посетителей, а количество экскурсий превысило 13 тыс.

Особенно заметен интерес со стороны российских туристов: около 56% экскурсий за этот период были организованы для граждан России. "Мы видим, что программа Союзного государства, которая уже не первая осуществляется в Брестской крепости, служит мощным толчком для дальнейшего повышения экскурсионного и туристического потока в мемориальном комплексе", - отметил директор.

Для него полученная медаль - не только признание проделанной работы, но и стимул двигаться дальше.

Союзное государство как работающий механизм

Заместитель министра иностранных дел Игорь Секрета среди главных результатов совместной работы назвал то, что Союзное государство стало реальным механизмом взаимодействия, который дает практическую отдачу людям. "Главный результат нашей работы на данный момент состоит в том, что уже все понимают на нашем общем пространстве: Союзное государство - это реально действующий механизм, очень эффективно работающая интеграционная структура", - подчеркнул он.
По мнению Игоря Секреты, ценность этого формата заключается и в его долгосрочности: задач, которые предстоит решать в рамках союзного строительства, хватит еще не одному поколению управленцев. Говоря о ближайших приоритетах, замминистра выделил повышение эффективности экономики, устранение барьеров в торговле, создание совместных товаров и решение задач импортозамещения. Отдельное направление - обеспечение безопасности в Союзном государстве.

Постоянный полномочный представитель Беларуси при уставных и других органах СНГ Игорь Назарук также обратил внимание на необходимость углублять сотрудничество в самых разных сферах - от образования и науки до промышленности и инфраструктуры.

Среди перспективных направлений он назвал взаимное признание документов об образовании и научных степеней, сопряжение технологических платформ, развитие станкостроения, микро- и наноэлектроники, информационных технологий, совместные исследования космоса и фундаментальную науку.

В числе возможных масштабных проектов - строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали, которая должна связать Москву и Минск. При этом, подчеркнул Игорь Назарук, совместные планы необходимо соотносить с имеющимися ресурсами. Особое внимание он предложил уделить машиностроению, точному приборостроению, микроэлектронике и сельскому хозяйству, включая биотехнологии, семеноводство и животноводство.
Важной составляющей остается и региональное взаимодействие. Бывший председатель Палаты представителей Национального собрания Владимир Андрейченко, вспоминая становление союзных отношений, отметил, что сотрудничество между белорусскими и российскими регионами сохранялось даже в непростые периоды после распада Советского Союза. "Вот эти братские отношения, они и тогда сохранялись. Поэтому, я думаю, впереди у нас хорошее будущее", - поделился он.

По оценке Владимира Андрейченко, дальнейшее развитие интеграции должно сопровождаться ростом товарооборота, укреплением экономики и повышением качества жизни людей.

Музыка как общий язык

Еще одним ярким примером сотрудничества Беларуси и России стал молодежный симфонический оркестр. Его участники - молодые музыканты двух стран, которые вместе осваивают сложный академический репертуар и выступают на крупных концертных площадках. Проект был организован в 2008 году. После трехлетнего перерыва его деятельность возобновилась в 2023-м под руководством Юрия Башмета. В обновленный состав вошли 90 молодых музыкантов из Беларуси и России, прошедших конкурсный отбор.

По словам проректора Белорусской государственной академии музыки Нелли Мацаберидзе, особенность проекта - возможность объединить творческие силы двух стран и дать молодым исполнителям опыт работы в большом коллективе. "За неделю дети осваивают абсолютно сложный громадный мировой репертуар", - рассказала она.

Состав оркестра обновляется с учетом программы каждого выступления. Музыкантов отбирают в зависимости от произведений, которые предстоит исполнить. В этот раз в программу вошли сочинения Петра Чайковского и Сергея Рахманинова. По словам Нелли Мацаберидзе, белорусская музыкальная школа исторически связана с российскими академическими традициями, поэтому участникам проекта легко находить общий язык.
С этим согласен и солист оркестра Грант Башмет. Он отметил, что музыкантов прежде всего объединяет любовь к музыке, близкий возраст и общие интересы. "Получается прекрасный творческий союз", - считает молодой скрипач.

Работу под руководством Юрия Башмета он назвал особенным опытом. По словам музыканта, маэстро требователен, но всегда объясняет, что именно нужно исправить и как добиться лучшего результата.

Сам Юрий Башмет отметил, что проект помогает молодым исполнителям не только совершенствовать мастерство, но и чувствовать общность музыкальной культуры. "Мы просто оформили общую школу мышления музыкального. То есть у нас то, что сегодня модно говорить, - менталитет. Это суть музыкального мышления", - поделился дирижер.
Он также рассказал, что молодые музыканты помогают ему самому сохранять интерес к жизни и творчеству, а его задача - учить их искренности, вкусу, умеренности и дисциплине. "Они меня учат не стареть. А я их учу взрослеть. У нас вот такой баланс происходит", - с улыбкой заметил Юрий Башмет.

Для самого маэстро медаль "За вклад в развитие Союзного государства" стала важным признанием творческого труда. Он признался, что похвала и высокая оценка особенно значимы для человека искусства и служат мощным стимулом двигаться дальше.

На одной сцене - два музыкальных мира

В программе концерта в Белорусской государственной филармонии прозвучали произведения Чайковского и Рахманинова. В частности, слушателям представили увертюру к опере "Пиковая дама", "Неаполитанскую песню", полонез из оперы "Евгений Онегин", концерт для скрипки - его вторую и третью части. Солистом выступил Грант Башмет. Также в программе - Pezzo capriccioso для виолончели с оркестром в исполнении Светланы Коротчени и "Симфонические танцы" Рахманинова.
Молодежный белорусско-российский симфонический оркестр продолжает оставаться одной из заметных площадок культурного взаимодействия двух стран. Здесь молодые исполнители получают возможность работать с признанными мастерами, знакомиться с разными музыкальными традициями и вместе выходить на большую сцену.
И в этом, пожалуй, заключается одна из главных особенностей союзных проектов: за официальными соглашениями и совместными программами стоят конкретные люди, их профессиональные достижения, творческие открытия и общее стремление создавать что-то значимое.-0-

Фото Татьяны Матусевич
Теги
классическая музыка Союзное государство
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