"Музыка надежды" зазвучит в Гродно: стартует конкурс юных скрипачей и виолончелистов

19 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Отборочный этап ХXIII Международного детского конкурса "Музыка надежды" пройдет 22 октября в Гродно. Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гродненском государственном музыкальном колледже.



В конкурсе примут участие юные исполнители в возрасте от 10 до 14 лет. В этом году конкурс проводится в двух номинациях - "Скрипка" и "Виолончель". На сцену выйдут ребята из Гродно, Лиды и Волковыска. Юным музыкантам предстоит продемонстрировать свои способности в исполнении произведений широкого технического и стилистического диапазона: виртуозных этюдов и каприсов для скрипки, виолончели, старинных сонат, пьес белорусских композиторов, произведений крупной формы.



В первом туре акцент будет сделан на технику и стиль исполнения, во втором - на артистизм и индивидуальность. Победители из регионов выступят в финале конкурса, который с 14 по 18 декабря пройдет в Гомеле.



Как отметили организаторы, международный детский конкурс "Музыка надежды" проводится для выявления и поддержки одаренных детей, развития их творческих способностей и повышения уровня исполнительского мастерства, популяризации музыкального искусства и исполнительства в Беларуси. Также он нацелен на стимулирование творческой инициативы педагогических работников, пропаганду их лучшего опыта, развитие и укрепление международных культурных связей.



В Гродненском музыкальном колледже подчеркнули, что такие конкурсы дают шансы начинающим дарованиям в регионах заявить о себе, выйти на новый уровень. В свою очередь для учебного заведения это возможность вовремя увидеть талантливых детей и стимулировать их к развитию в сфере музыки.



Конкурс пройдет при открытых дверях: послушать юных исполнителей смогут все желающие.-0-