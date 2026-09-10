Могилевский драматический театр открыл 139-й сезон комедией "Пора любви"

Могилевский драматический театр - один из старейших в Беларуси, основан в 1888 году.-0-

10 сентября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Могилевский областной драматический театр открыл 139-й сезон лирической комедией "Пора любви" по пьесе Валентина Катаева, передает корреспондент БЕЛТА.Постановку осуществила режиссер из Санкт-Петербурга Надежда Новикова. Спектакль создан при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и автономной некоммерческой организации "Русские сезоны"."Театр открывает двери уже с новыми планами и идеями. За межсезонье мы обновили звуковое и световое оборудование, провели косметический ремонт сцены, привели в порядок буфет. Теперь там стало больше вкусной выпечки. А еще мы спустили люстру для очистки - посмотрите, как она теперь блестит!" - отметила директор Могилевского драматического театра Ольга Кузнецова.Труппа пополнилась двумя молодыми специалистами. Их дебют состоялся еще до официального открытия сезона: 29 августа на дополнительном показе "Пиковой дамы" новички участвовали в интерактиве, встречали зрителей и впервые вышли на сцену.Театр готовится и к юбилейному, 20-му Международному молодежному театральному форуму "М@контact". Заявки на участие уже поступают от коллективов из разных стран. На вопрос, будут ли участники из Китая, директор ответила: "Однозначно. Они уже предлагают постановку и мечтают попасть к нам. Также впервые в программе ожидается участие театров кукол", - добавила Ольга Кузнецова.Театр планирует гастроли в Кричеве, Чаусах, а также в Витебске со спектаклем "Вид на море со шкафа". Ближайшим выездным событием станет участие в фестивале во Владимире, куда театр повезет постановку "Женитьба. Фантасмагория".