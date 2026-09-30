Мюзикл с популярной музыкой 2000-х в живом исполнении. Чем удивит премьера "Бесприданницы" в ТЮЗе 

Заслуженная артистка Беларуси Вера Полякова-Макей исполняет в спектакле роль Хариты Огудаловой. "Моя героиня красивая, еще очень молодая. Она готова любить, но единственная монета, которая есть, чтобы выжить в этом мире, - это ее дочь. Мой образ сложный, потому что он пронизан драматизмом и трагизмом. Это женщина, которая пытается выжить и выгодно продать один-единственный товар, который у нее остался, - красоту и молодость своей дочери", - рассказала она.

Действие спектакля происходит в 2000-е. По словам режиссера-постановщика, это время было выбрано неслучайно. "Нулевые были выбраны не только потому, что это начало нового века, но и потому, что это как бы никогда и всегда, нигде и везде", - отметила она. Кроме произведений народного артиста СССР Андрея Петрова в качестве музыкального сопровождения была выбрана популярная музыка 2000-х. "Эту музыку помнит и среднее поколение, и молодежь. Все артисты поют вживую", - добавила Сусанна Цирюк.-0-





Фото Татьяны Матусевич

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чем удивит зрителей спектакль "Бесприданница" в Белорусском государственном академическом театре юного зрителя, рассказала журналистам директор театра, заслуженная артистка Беларуси Вера Полякова-Макей, передает корреспондент БЕЛТА.Постановку "Бесприданница" по драме Александра Островского подготовила команда из Санкт-Петербурга. Режиссером-постановщиком выступила Сусанна Цирюк. "Мы каждый раз приглашаем разных режиссеров, чтобы предложить нашему зрителю разный продукт, - рассказала Вера Полякова-Макей. - Мы приглашаем команды с других стран, чтобы они показали нам тот театр, которого мы еще не знали. Могу сказать, что и мне, и артистам очень понравилось работать именно с этой командой, с этим режиссером, потому что все четко, понятно и очень быстро, никто не тратит даже секунды времени. Это очень профессиональные люди".Директор театра отметила, что в спектакле задействована практически вся трупа в составе 20 человек. "Для нас это новый жанр, музыкальный спектакль, я бы даже сказала, что это мюзикл с большим количеством массовки, - подчеркнула она. - Мы работаем в два состава. Это сложный спектакль, потому что в нем большое количество музыкальных и хореографических номеров. Первые несколько зрителей, которые были на генеральном прогоне, сказали, что невозможно оторваться ни на минуту, и ни одной секунды не скучно. Мне кажется, что когда не скучно и когда спектакль трогает, вот в этом и есть его успех. Я надеюсь, что он будет успешен".Дмитрий Климович исполняет в спектакле роль Паратова. "Обычно этого героя представляют как бессердечного. У моего Паратова сердце все-таки есть. К Ларисе у моего героя возникает та самая сокровенная любовь, которая пугает его, он не знает, что делать с этой любовью. Поэтому думаю, зрителю будет интересно наблюдать за этим персонажем и нашими взаимоотношениями", - поделился артист.