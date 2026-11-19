В проекте участвуют художники разных поколений. Среди них как признанные мастера, так и известные авторы, активно работающие сегодня. Как рассказал заслуженный деятель искусств Беларуси Виктор Барабанцев, в экспозиции можно увидеть как портреты знаменитых белорусок, таких как космонавт Мария Василевская, так и картины, на которых мамы, жены, девушки, сестры художников.

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставку "Образ белорусской женщины в творчестве художников секции "Традиция" представили во Дворце искусства, передает корреспондент БЕЛТА.Экспозиция представлена в ходе серии выставочных проектов Белорусского союза художников "Созидательницы", посвященных Году белорусской женщины, и показывает значительный пласт деятельности БСХ, обращенной к осмыслению тем, имеющих особое значение для отечественной культуры. В центре внимания - женская судьба, раскрытая через живописные образы, личные истории и созвучные времени художественные поиски.Творческое объединение "Традиция" занимает заметное место в выставочной жизни БСХ. В произведениях его участников бережное отношение к наследию белорусской живописной школы органично соединяется с современным художественным видением, придавая знакомым темам новое звучание.На выставке можно увидеть более 40 живописных произведений. В портретах и тематических композициях женщина предстает в разных гранях своей жизни - мать, хранительница семейного очага, труженица и созидательница. Работы объединяют размышления о семье и материнстве, труде и преемственности поколений, нравственных ценностях, которые формируют внутреннюю опору человека и общества."Для меня белорусских женщин описывают оттенки голубого и зеленого. Голубой - это небо, цветы, васильки, вода, озера, реки, а зеленый - цвет природы. Женскую доброту же можно увидеть в выражении глаз. Через такие тонкости художник передает ощущение и чувства, которые у него вызывает "модель". Если это чувство в картине есть, то зритель сразу это увидит, почувствует на подсознательном уровне", - поделился художник.Заслуженный деятель искусств Беларуси художник Владимир Уроднич уверен, что образ матери священен и каждый творец должен хотя бы раз в жизни к нему обратиться. "Когда мы говорим "родина", то подразумеваем мать, и когда говорим "мать", то подразумеваем родину. Это святые слова, которые должны сопровождать любого человека, чем бы он ни занимался. Тема матери должна быть на вершине мышления и творчества", - отметил он."Когда я сюда зашел, то вспомнил свою мать, которая осталась вдовой в 21 год (отец погиб на войне, когда ему было 19, а мне полтора года). Когда я получил образование в средней школе в далеком Полесье, мне нужно было выбраться в мегаполис. Когда я поступил в Минское художественное училище в 1958 году, то спросил у мамы, не страшно ли ей оставлять меня среди этих незнакомцев. Она плакала, когда оставляла меня, но сделала это, ведь хотела, чтобы я выбился в люди. Думаю, сегодня тоже важно говорить о тревогах наших матерей, а также хотя бы в памяти низко кланяться тем женщинам, которые трудятся и стараются, чтобы жизнь стала лучше", - подытожил Владимир Уроднич.-0-