Мастеров танца из восьми стран объединил "Сожскі карагод" в Гомеле Опубликовано: Культура 11 сентября 2026, 01:03 Мастеров танца из восьми стран объединил "Сожскі карагод" в Гомеле 11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ХII Международный фестиваль хореографического искусства "Сожскі карагод" проходит в Гомеле с 9 по 13 сентября. В 2026 году для участия в фестивале отобраны более 50 коллективов из восьми стран - Беларуси, России, Индии, Пакистана, Китая, Азербайджана, Шри-Ланки, Туркменистана. Всего более 1 тыс. человек.-0- Фото Марины Васильевой Теги Гомель танец фестиваль фоторепортаж Новости рубрики Культура Балетом "Лебединое озеро" на набережной реки открылся театральный фестиваль "Белая Вежа" Могилевский драматический театр открыл 139-й сезон комедией "Пора любви" Премьеру национального фильма о кибермошенничестве "Неизвестный абонент" презентовали в Минске "Окружают хорошие, добрые люди". В Бресте состоялась творческая встреча с Валерием Бариновым Белорусскую постановку балета "Ромео и Джульетта" в Таиланде посетила королевская чета Коллективы из десяти стран выступят на театральном фестивале "Белая Вежа" в Бресте Главная "> Мастеров танца из восьми стран объединил "Сожскі карагод" в Гомеле "> "> "> Главное Предлагаемые новации в сфере лицензирования стали темой совещания у Президента Гранды микроэлектроники страны и работники различных сфер удостоены госнаград и Благодарности Президента Результаты социсследования по актуальным вопросам соцэкономразвития Беларуси презентовали в Минске Кредит Белгазпромбанка "Инвест-экспресс": скоростное финансирование инвестиций Топ-новости Лукашенко одобрил проект межправсоглашения с Мальдивами о взаимной отмене виз "Защитить детей от проходимцев". Лукашенко требует поставить точку в вопросе лицензирования образования Лукашенко поручил дополнительно изучить работу и рекламу игорного бизнеса Юбилейный фестиваль "Белая Вежа" объединит 30 театральных коллективов из разных стран Какими достижениями современной Беларуси гордятся ее жители - социсследование Фестиваль "Белая Вежа" стал самым значимым театральным событием в Беларуси - Марков Общественные обсуждения о пункте захоронения радиоактивных отходов продлятся до 30 сентября Премию за вклад в сохранение исторической памяти учредят в Союзном государстве В Беларуси стартовала продажа валютных гособлигаций Удар по репутации и миллионные убытки. Бизнесмены из Литвы и Латвии бьют тревогу - при чем здесь Беларусь? Беларусь занимает очень важное место в моей жизни - почетный консул в Швейцарии "Главное - любить детей". Как минский учитель готовит стобалльников и ставит Шекспира со школьниками "О важном без скучных монологов": учащиеся колледжей попросили спикеров акции "Беларусь адзіная" приехать снова Красивая, интересная страна с глубокими корнями. Блогеры из Китая продолжают знакомство с Беларусью Сивец: белорусы не просто заслужили право жить единым народом на своей земле, они его выстрадали С нами интереснее тв программа БЕЛТА + погода курсы Темы Все темы Неделя Президента Год белорусской женщины "Как это было" // "Как это было: DOC". Проекты БЕЛТА ПЯТИЛЕТКА КАЧЕСТВА Проект "В теме" Проект "Страна говорит"