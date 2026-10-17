Лучшие ретрохиты и любимые артисты: концерт-дискотека "Танцплощадка с Душевным радио" прошел в Минске 

На сцену в этот вечер вышли давно полюбившиеся артисты: группа "Балаган Лимитед", ретро-вумен-трио "Розовые розы", Максим Тимаков, а также харизматичный DJ Дмитрий Санкович - голос "Душевного радио", который точно знает, как сделать вечер незабываемо веселым.
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"Танцплощадка" стала настоящей музыкальной машиной времени: зрители услышали любимые песни прошлых десятилетий, танцевали и наслаждались незабываемой атмосферой. Концерт объединил поклонников ретромузыки и подарил возможность снова окунуться в звучание целой эпохи.-0-
Фото Яна Горбанюка