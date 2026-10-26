Лучшие произведения Монголии представили на сцене Большого театра Беларуси

Также в Большом театре Беларуси представили выставку морин хууров (монгольский смычковый музыкальный инструмент. - Прим. БЕЛТА) и монгольской фотографии. Выставка и концерт стали частью Дней культуры Монголии в Беларуси. Они впервые организованы в рамках визита президента Монголии Ухнаагийн Хурэлсуха.-0-

Фото Ярослава Зарецкого

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На сцене Большого театра Беларуси состоялся концерт Большого театра национальных искусств Монголии "Прекрасная Монголия", в программу которого вошли лучшие произведения страны, передает корреспондент БЕЛТА.Как рассказала советник президента Монголии по вопросам культуры и религии Болдын Сэргэлэн, этот концерт - душевный подарок для белорусов. В программе - монгольская народная протяжная песня, музыка заслуженного артиста Монголии Ж. Мэнд-Амара, монгольская народная песня, танец девушек с чашами, а также несколько сюрпризов - белорусские произведения в исполнении монгольских артистов.По словам Болдын Сэргэлэн, концерт позволил белорусам словно побывать в Монголии и насладиться искусством. "Я очень рада, что во время первого визита наши культурные мероприятия проходят в Национальном академическом Большом театре оперы и балета Республики Беларусь. Надеюсь, концерт "Прекрасная Монголия" понравился зрителям", - добавила она.Между двумя странами открывается новая эпоха культурных взаимоотношений, сотрудничества и дружбы, уверена она. "Культура и искусство - самый красивый и понятный мост между двумя народами. Они помогают нам понимать, уважать и беречь друг друга", - сказала Болдын Сэргэлэн и добавила, что в нынешней политической обстановке в мире не все благополучно: есть войны и горе, но есть и радость. "Надеюсь, культура и искусство станут главной опорой, которая поможет нам поддерживать друг друга и сохранить мир", - отметила она.