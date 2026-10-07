"Любовь - опасная стезя". Театр им. М.Горького представил премьеру спектакля "Собака на сене" 

Как рассказала режиссер-постановщик, заслуженный деятель искусств Беларуси Валентина Еренькова, во время работы над постановкой одним из главных акцентов стало бережное отношение к классическому тексту. "Сегодня в театрах редко ставят пьесы в стихах, а здесь нужно было не просто действовать, но и правильно, осмысленно раскрыть характеры героев через диалог в стихах и песни. Мы сохранили фабулу и линии автора, дополнив их живым музыкальным рядом", - отметила она.

Особое внимание в спектакле уделено музыкальному оформлению. По словам режиссера, музыка написана специально для постановки композитором Алексеем Ереньковым. "Музыка для этого спектакля написана профессиональным композитором, который не стремился писать ради галочки. Никакого искусственного интеллекта, все наиграно руками, сочинено сердцем. Музыка не просто испанская - она многонациональная, идущая от сердца. В ней звучат и испанские, и белорусские, и русские мотивы. Она очень эмоциональная, зрители будут и плакать, и смеяться, и задумываться над вечными темами", - подчеркнула режиссер-постановщик.

Она также поделилась своим видением жанра спектакля. Несмотря на то, что постановка заявлена как музыкальная комедия, в ее основе лежит глубокая драма человеческих отношений. "Лопе де Вега написал эту историю как противовес реальным трагическим событиям того времени, когда тайный брак в знатной семье приводит к гибели героев. Автор, любивший жизнь, решил перевернуть этот сюжет и дать своим героям шанс. В жизни трагическое и нелепое всегда стоят рядом, и наша задача - показать, что любовь претерпевает все, если люди умеют слышать друг друга и, самое главное, прощать", - пояснила Валентина Еренькова.

Зритель увидит премьеру на сцене Республиканского Дворца культуры профсоюзов уже завтра - 8 октября.-0-

Фото Татьяны Матусевич

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предпоказ музыкальной комедии Национального академического драматического театра имени М.Горького "Собака на сене" по пьесе Лопе де Веги состоялся в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.В постановке задействована мощная творческая команда: от художника-постановщика и хореографа до самих актеров, среди которых есть и студенты Белорусской государственной академии искусств. По словам режиссера, коллектив театра принял студентов как родных, помогая им освоиться на большой сцене и внести свою лепту в создание яркого, созидательного образа вечной любви.