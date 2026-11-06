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Любовь, одиночество и полет души. В Большом театре готовят премьеру балета о Марке Шагале и людях его эпохи

Опубликовано:

Логотип БелТА
Культура
06 ноября 2026, 17:09

Любовь, одиночество и полет души. В Большом театре готовят премьеру балета о Марке Шагале и людях его эпохи

Фото Большого театра Беларуси
Фото Большого театра Беларуси
Фото Большого театра Беларуси
Главный балетмейстер Большого театра Беларуси, заслуженный артист России Игорь Колб 28 и 29 ноября представит свою новую работу "Любовь на сцене. Шагал". Балет превратится в философское размышление о творчестве, одиночестве и людях, формировавших мир великого художника. Главным лейтмотивом станет полет души, который сопровождает каждого из героев. Корреспондент БЕЛТА посетила репетицию первой премьеры 94-го сезона и узнала подробности постановки.
Белое полотно и два силуэта 

Идея нового спектакля родилась у Игоря Колба благодаря истории картины Марка Шагала "Любовь на сцене". Работа является частью цикла, который художник в 1920 году создал для Государственного еврейского камерного театра. "Он эмигрировал в Европу, не зная, сохранилось ли его полотно. В советский период, приехав в Москву, Шагал с удивлением обнаружил свою работу: ее бережно сняли с подрамника, свернули и сохранили. Сегодня она украшает зал в Третьяковской галерее. Эта предыстория очень театральная. Принципиально важным мне показалось, что связующим звеном здесь являются люди, которые сохранили эту картину", - рассказал балетмейстер-постановщик спектакля.
В первую очередь его удивила монохромность полотна: на белом едва видны очертания силуэтов молодого человека и девушки. "Обычно у Шагала всегда присутствует полетность и четкое красочное обозначение. Здесь же все напоминает контурный рисунок, который разрешает тебе дофантазировать, что могло бы быть дальше. Это ощущение и натолкнуло меня создать спектакль по мотивам картины. В нем можно насытить красками персонажей, окружающих ту самую пару - для меня они являются прообразом Шагала и Беллы", - пояснил Игорь Колб.

Общество, в котором мы живем, формирует нас

В своей новой работе автор уходит от автобиографии Марка Шагала и фокусируется на времени и людях вокруг. В постановке Игорь Колб привел пять "абсолютно полетных дуэтов, которые возвышаются над бытом, но трагически завершаются". Каждый эпизод спектакля поднимает вопрос природы отношений между героями, о том, насколько неизбежными были их встречи и к чему они привели. 

Например, отношения Сергея Есенина и Айседоры Дункан показаны как всепоглощающая страсть, не оставлявшая места разуму. Отдельное место в спектакле занимает Лиля Брик и ее влияние на Владимира Маяковского, которое было настолько сильным, что поэт не мог без нее жить. Его последние слова "Лиля - люби меня" становятся символом бездны, в которую они порой погружались, чтобы обрести собственное ощущение вечного полета. На сцене разыграется и драма балетных артистов Ольги Спесивцевой и Сержа Лифаря.

Выбранные истории непосредственно связаны с художником. "Когда мне говорят, что спектакль не о Марке Шагале, я не согласен: он именно о нем. Ведь то общество, в котором мы живем, формирует нас. Не только творчеством мы живы, а бытом и людьми, которые в разные моменты были рядом и помогли нам стать теми, кто мы есть", - убежден балетмейстер.
Чувство, возникающее среди ужаса и страха

Пронзительной страницей спектакля станет обращение к судьбе еврейского народа в годы Великой Отечественной войны. Для передачи масштаба трагедии и неугасающей боли хореограф вплетает в свое повествование героев "Альпийской баллады" Василя Быкова - Ивана и Джулию. В то время происходило немало подобных историй. "Это произведение сильно и точно раскрывает взаимоотношения двух людей, Джулии и Ивана, позволяя рассказать о том самом полете души. Эта тема также напрямую перекликается с творчеством Шагала: даже в самых тяжелых обстоятельствах человек способен пережить многое, если рядом есть близкий человек и любовь", - пояснил хореограф.

"В нашей сцене мы передаем всю тяжесть времени, в которое жил Марк Шагал, боль и потери людей. Моя героиня испытывает мимолетную, но сильную привязанность к человеку. Она держится за этот шанс, но в итоге понимает, что счастливого конца не будет", - рассуждает о своей роли Джулии артистка балета Большого театра Беларуси Мария Музалевская.
Девушка призналась, что погрузиться в образ непросто, но само произведение Василя Быкова и советский фильм режиссера Бориса Степанова помогают изучить характер героини и понять, как его лучше передать на сцене. "При этом мы не разыгрываем конкретную ситуацию и не изображаем именно этих персонажей - мы говорим о страхе всех людей, живших в то время", - уточнила она.

Солист балета Большого театра Беларуси Владислав Коляда, исполняющий роль Ивана, пояснил, что Марк Шагал выступает в спектакле прежде всего свидетелем эпохи. "Он наблюдал, как из-за нацистского режима меняется Европа, видел, как людей отправляют в концлагеря, как семьи теряют близких. И как в этих страшных обстоятельствах люди самоотверженно бегут оттуда, помогают друг другу и находят место для высоких чувств", - отметил он. Здесь любовь рождается на фоне ужасающих событий, из желания защитить другого, поддержать, сберечь его - и становится опорой для двух людей.

Искусство в каждом движении

Во время репетиции военного фрагмента балетмейстер-постановщик просил артистов не стремиться к идеальному движению, а, наоборот, сохранять в пластике некоторую неровность. Игорь Колб рассказал о причинах особенных требований в исполнении хореографии: "Все пять дуэтов совершенно разные по характеру. К примеру, Айседора Дункан никогда не танцевала "на пальцах", поэтому было бы странно показывать ее в балетной обуви. История "Альпийской баллады" строится на обычных человеческих отношениях, и мне хотелось, чтобы она была прежде всего правдивой и эмоциональной, а уже потом "движенческой". 
Отношения Лили Брик и Владимира Маяковского - абсолютно актерская, бытовая история. Образ Ольги Спесивцевой связан с переменами в эстетике исполнения французского танца - ее появление в театре "Гранд-опера" оказало на артистов огромное влияние. В то же время в ее судьбе была и неразделенная любовь к Сержу Лифарю, которая стала тяжелым испытанием. Для каждого реального героя у нас есть конкретные вводные. Мне повезло, потому что в театре нашлись артисты, идеально совпадающие с типажами. Для меня важнее не само движение, а эмоция, которая затем будет трансформировать тело".

Музыка выступает важным проводником в спектакле и становится прямым откликом на состояние души каждого персонажа, добавил он. На сцене прозвучат произведения Йоганнеса Брамса, Сергея Прокофьева, Альфреда Шнитке и белорусского композитора Андрея Зубрича. 

Владислав Коляда подчеркнул, что в хореографии заметно и влияние живописи Марка Шагала. Игорь Колб уделяет отдельное внимание характерным положениям рук персонажей и необычным поддержкам. В движении артисты намекают на детали картин и показывают происходящее словно глазами художника. 

Одной из непростых задач стала передача необходимого ощущения полета и окрыленности любовью. По словам Марии Музалевской, многое в постановке для них в новинку. Кроме того, непривычно и исполнение: если в классическом балете требуется выворотность, то здесь нужно освоить более приземленные, естественные положения тела. 
Владислав Коляда добавил, что "бытовое" движение может выглядеть легко и непринужденно на сцене, но оно также строится из точно выверенных поз и положений, как в классике. Артистам приходится запоминать даже мелочи, например, насколько градусов согнуть или выпрямить колено, и многократно повторять движения, чтобы добиться нужного эффекта.

А что насчет цветовой палитры постановки?

За визуальное решение балета отвечает художник-постановщик Ольга Мельник. Она загорелась идеей сразу: "Моими первыми мыслями было восхищение, потому что Марк Шагал - личность достаточно широкая, его взгляд на жизнь и любовь, мне кажется, для многих определяющий. Следом возник вопрос о том, как это воплотить, ведь о художнике уже столько сказано и снято. Важно и то, что мы не можем использовать его картины и обратиться к ним даже косвенно: права на изображения защищает фонд, которым занимаются его родственники. Поэтому нужно разговаривать о Марке Шагале, любви в целом и дать зрителю возможность ощутить прикосновение к нему".

В основе драматургии балета стремительный полет из Витебска - в Петербург, из Петербурга - в Москву, из Москвы - в Париж. Ольга Мельник хотела создать метафору времени. На сцене произойдет сознательный уход от иллюстративного повествования, не демонстрируя конкретные улицы Витебска или узнаваемый Париж. Сцена за сценой будет меняться благодаря небольшим подсказкам, деталям бутафории, задникам. Свет подскажет настроение постановки и окрасит довольно сдержанные по цвету декорации, в которых преобладают черно-белые тона. 
Несмотря на монотонную палитру, в спектакле будут присутствовать и цветовые акценты, особое значение будет уделено красному. "Это тема любви, страсти, страдания, огня, пожара и даже войны. Очень много значений в этом цвете, он будет вспышками появляться в костюмах и элементах декораций. Я не смогла уйти и от великого шагаловского синего - в спектакле планируются два задника подобного оттенка", - добавила она.

Необычно, волнительно, а местами даже страшно

Создавать историю с нуля, не опираясь на какое-либо произведение, - нелегкий труд. "При постановке "Щелкунчика" ты уже видел разные спектакли и понимаешь, от чего хочется отказаться, а что важно сохранить. Даже если придумываешь свою версию, у тебя есть музыка, история, персонажи. А здесь мы все создавали вместе с нуля. Необходимо полностью синхронизироваться мыслями с балетмейстером и собрать все в одно целое в процессе репетиций. Это очень необычно, волнительно, а местами даже страшно", - рассказала Ольга Мельник. 
Владислав Коляда дополнил, что только к премьере хореография, изобразительное искусство и наше актерское мастерство сложатся в единый поток. На вопрос, вдохновляет ли артистов возможность стать ориентиром для будущих исполнителей ролей, он ответил, что обычно не думает о таком. "Даже в уже поставленных спектаклях все привносят что-то свое. Мы учим одни и те же движения, но исполняем их по-разному. У каждого своя физиология, свои акценты, свое ощущение. В этом и чудо театра: одинаковых спектаклей не бывает", - уточнил солист балета.

"Не жду ни похвалы, ни критики"

Идея постановки долго зрела у хореографа, но к ее воплощению приступили лишь в конце августа. Сроки оказались сжатыми, но объяснимыми: репертуарный театр не может годами готовить премьеры, ведь артисты выходят на сцену практически каждый вечер. Поэтому работа шла урывками, и калейдоскоп отдельных эпизодов продолжает складываться в общую картину.
За месяц до премьеры все билеты уже раскуплены. А в социальных сетях ведутся активные рассуждения, чем на этот раз удивит зрителей балетмейстер и какой отклик получит постановка. Игорь Колб признался: несмотря на оживленные дискуссии вокруг каждой его премьеры, в этот раз он не ждет ни похвалы, ни критики. "Вероятно, это впервые. Я жду дня, когда смогу спокойно сесть в зрительном зале и со стороны посмотреть на то, что долгое время так занимало меня в работе с артистами. Любая критика объяснима, поскольку каждый приходит в театр со своими ощущениями и знаниями. Но автор не обязан совпадать с мнением зрителей. Кроме того, их нужно воспитывать. Когда меняется репертуарная политика театра, приходят новые интересные артисты, с которыми можно иначе представлять свои идеи, - это большое счастье. Сейчас я словно нахожусь в состоянии внутреннего созерцания, иду к премьере спокойно, не задумываясь о реакции. Интерес есть, и это очень здорово", - поделился он.

Рассуждая о драматургии финала, балетмейстер вспоминает мысль одной из коллег: ты никогда не сможешь определить степень одиночества человека, находящегося рядом. Эта фраза стала точным послесловием спектакля. История Марка Шагала началась в Витебске. Путь художника складывался не так, как ему хотелось, но он продолжал работать и искать силы, чтобы заявить о себе в искусстве. А когда пришло мировое признание, из жизни ушла его муза Белла.

"Истории героев сильные и разные, хотя все и с печальными финалами. Через них я провожу общий лейтмотив: жизнь Шагала была непростой, но его творчество неизменно стремилось к полету. Этот диссонанс жизни особенно выразительно ложится на балетный спектакль. Здесь можно соединить необычные поддержки, чудесную сценографию Ольги Мельник и безграничные возможности сцены Большого театра Беларуси". 
Виолетта ДРОЗД,
фото Большого театра Беларуси,
БЕЛТА.-0-
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