"Лістападзік" открылся фильмом итальянского режиссера "Грета и настоящие сказки"

По сюжету двое девятилетних детей, Грета и Сауро, спасают медвежонка, попавшего в ловушку браконьеров, и придумывают смелый план его спасения.
"Это семейное доброе кино про девочку Грету, которая хочет сделать мир лучше. В принципе общий посыл конкурсной программы заключается в том, чтобы сделать этот мир лучше, через экран поговорить с детьми, с подростками о важных темах на простом языке", - рассказала заместитель начальника отдела по кинематографии Министерства культуры Анастасия Коротчикова.
Премьера фильма состоялась 6 августа, картина позиционируется как "экологическая сказка".
В программе "Лістападзіка" - разные истории для детей и подростков. Юные зрители смогут увидеть приключения сакского воина в картине "Алтын Адам", а также фильм о трех подростках, которые вместе с собакой расследуют, что отравляет реки в их деревне. Кроме того, в конкурсе представлена история 11-летней Паулины, которой предстоит справиться с трудностями, переживаниями и болезнью любимой бабушки.
Для тех, кто любит фантастику, подготовили фильм о мальчике Вински, умеющем становиться невидимым с помощью волшебного порошка, а самым маленьким зрителям покажут мультфильм про волчонка Волчка, который только познает окружающий мир.-0-
Фото Андрея Синявского