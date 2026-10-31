"Лістападзік" открылся фильмом итальянского режиссера "Грета и настоящие сказки"

По сюжету двое девятилетних детей, Грета и Сауро, спасают медвежонка, попавшего в ловушку браконьеров, и придумывают смелый план его спасения.

"Это семейное доброе кино про девочку Грету, которая хочет сделать мир лучше. В принципе общий посыл конкурсной программы заключается в том, чтобы сделать этот мир лучше, через экран поговорить с детьми, с подростками о важных темах на простом языке", - рассказала заместитель начальника отдела по кинематографии Министерства культуры Анастасия Коротчикова.