"Лістапад" призван сплотить профессионалов и любителей кино - глава представительства Россотрудничества

Главная миссия "Лістапада" состоит в том, чтобы наилучшим образом представить зрителям возможности кинематографа, убежден Юрий Макушин. Помимо коммерческой и развлекательной функций, кино выполняет также воспитательную, идеологическую, образовательную и просветительскую задачи. Оно также оказывает достаточно мощное воздействие на сознание человека.





"Если кино талантливо снято - будь то короткий или полнометражный фильм, анимационная картина - зрителя можно потрясти в любом формате. Поэтому это сильный инструмент воздействия, а "Лістапад" призван раскрыть все его возможности именно с добрыми целями", - подчеркнул глава представительства.





На фестивале демонстрируются картины, посвященные традиционным духовно-нравственным и семейным ценностям. По мнению Юрия Макушина, хорошее кино помогает зрителю стать лучше: учит добру и взаимопомощи, не замыкаться в себе и не быть эгоистом, а помогать другим и в том числе жить для других. Оно побуждает человека расти над собой, добиваться поставленных целей и духовно обогащаться.





"Церемония открытия кинофестиваля "Лістапад" была хорошо поставлена и прошла интересно. И, конечно, очень сильный фильм "Батька Минай. Партизанская легенда" - пронзительная, эмоциональная, трагичная и тяжелая картина, которая при этом удерживает внимание зрителя до самого конца и заставляет сопереживать героям. Это пример очень успешного российско-белорусского сотрудничества: над фильмом работали российская студия "ВоенФильм" и национальная киностудия "Беларусьфильм", - считает Юрий Макушин.





XXXII Минский международный кинофестиваль "Лістапад" проходит в Беларуси с 30 октября по 6 ноября под лозунгом "Смотри. Живи. Цени". Для участия в фестивале было подано более 3,3 тыс. заявок из 108 стран, отобрано 130 фильмов из 55 стран. На "Лістападзе" традиционно представлены фильмы из России, Китая, Индии, Ирана, Пакистана, Вьетнама. Также будут работы из Камбоджи, Марокко, Венесуэлы, Танзании, Колумбии, США и других стран.-0-

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Лістапад" призван сплотить, объединить и подружить профессионалов и любителей кино. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделился глава представительства Россотрудничества в Беларуси Юрий Макушин во время тематического мероприятия XXXII Минского международного кинофестиваля "Лістапад".