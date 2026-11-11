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Лидский замок на полотнах художников. Кто и когда рисовал памятник истории, рассказывает музейный проект

Опубликовано:

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Культура
11 ноября 2026, 19:52

Лидский замок на полотнах художников. Кто и когда рисовал памятник истории, рассказывает музейный проект

Фото из архива
Фото из архива
Фото из архива
11 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Увлекательное путешествие в историю Лиды и ее главной достопримечательности предлагает любителям старины проект местного историко-художественного музея "Лидский замок на полотнах художников", рассказали корреспонденту БЕЛТА в учреждении культуры.  

"Чтобы привлечь внимание широкого круга людей к объекту культурно-исторического наследия, до них нужно донести яркую, увлекательную информацию о нем, и не только в классической форме. Недаром говорят: лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Потому мы решили показать виды Лидского замка онлайн, в его современном и историческом облике - таким, каким в разные годы видели его художники", - так обозначили идею проекта авторы.  

Величественный Лидский замок во все эпохи привлекал мастеров кисти, желающих запечатлеть его на своих полотнах. Как рассказали в музее, одно из первых его изображений принадлежит Юзефу Пешке (1767-1831). На выполненной им в 1808-1810 годах акварели можно видеть искусственное озеро вокруг живописных руин замка. К замку и в город ведет наплавной паромный мост через реку Лидейку. Судя по акварели, северо-восточная башня имела 4 этажа и высоту более 25 м, юго-западная - более 18 м.  

Из изображений ХIХ столетия наиболее достоверной считается работа Василия Грязнова, написанная в 1860-1870 годах, на которой отражены отдельные детали замковой застройки. В то время остатки башен были уже ниже, а искусственное озеро начало зарастать камышом. Интересно, что исследователи смогли определить примерное время суток написания этой акварели: она создавалась в утренние часы, так как солнце освещает восточную стену. Существует и литография, созданная этим известным краеведом, исследователем древней белорусской архитектуры, материальной культуры и искусства, - "Замок в Лиде". Она хранится в музее Российской академии художеств.  

В середине XIX столетия замок рисует и знаменитый график Наполеон Орда. Ситуация вокруг старинного сооружения уже иная: озеро совсем пересохло, а городская застройка подступила ближе к укреплению. Орда сопроводил литографию исторической справкой: "Очень древнее местечко, руины замка, построенного великим князем литовским Гедимином в 1323 г. В замке бывали великие князья Витовт, Ягайло, Александр Ягеллон. Здесь проживал Тохтамыш - хан татарский. Староста Лиды был Хаджи Гирей - поздний хан крымский. Замок разрушен в войну со шведами". 

Летом 1929 года Лидский замок изучал известный белорусский художник Язеп Дроздович. В том году вышел в свет его альбом "Лида", наполненный зарисовками города и его древней достопримечательности. 

В своем проекте лидские музейщики показали работы более позднего времени, которые хранятся в фондах или выставляются на площадках музея. Это картины авторов уже конца ХХ и ХХI веков, большинство из которых родились либо жили в Лиде. На них можно увидеть, как замок преображался в последние десятилетия, приобретая тот современный облик, который привлекает сегодня тысячи туристов. -0-  
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