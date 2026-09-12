Культура существует, пока мы передаем ее из поколения в поколение - лауреат спецноминации "Сожскага карагода"

Международный фестиваль хореографического искусства "Сожскi карагод" впервые собрал в юго-восточном регионе танцевальные коллективы из разных стран в 1997 году. Форум, на котором в нынешнем году выступали коллективы из восьми стран, нацелен на расширение и укрепление межнациональных творческих связей, взаимодействие национальных культур. Учредителями выступают Министерство культуры Беларуси, Гомельский областной и городской исполнительные комитеты.-0-





Фото Марины Васильевой

12 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Наша культура будет существовать, пока мы будем передавать ее из поколения в поколение. Такое мнение выразила руководитель заслуженного любительского коллектива Беларуси образцового ансамбля танца "Мілавіца" Людмила Кабаева (Уваровичи, Буда-Кошелевский район) - коллектив удостоен диплома в специальной номинации "За сохранение традиций и популяризацию белорусского искусства" XII Международного фестиваля хореографического искусства "Сожскі карагод", передает корреспондент БЕЛТА."Каждый "Сожскі карагод" - это масштаб, это традиции. И наша культура будет существовать, пока мы будем передавать ее из поколения в поколение", - убеждена Людмила Кабаева.Она обратила внимание, что фестиваль - это и площадка, которая позволяет участникам знакомиться с культурой других народов и с ними делиться своими традициями. "И это дорогого стоит", - убеждена руководитель коллектива.По ее словам, своим участникам фестиваль всегда дарит много вдохновения. "Вы знаете, и новых задумок очень много. Потому что каждый напитался энергией, той хореографической лексикой, которая здесь "звучала". И каждый хореограф, вдохновившись этим, обязательно сделает что-то новое, свое, интересное. И все задуманное воплотится уже в ближайшее время", - добавила Людмила Кабаева.