19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Молодечненской специальной школе-интернате создали макеты четырех замков Беларуси для детей с нарушениями зрения. Об этом на встрече "Искусство открывать мир" рассказала педагог учреждения Анна Маркун в Национальной библиотеке Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.



Макеты полностью повторяют архитектуры четырех белорусских замков - Коссовского, Несвижского, Мирского и Лидского.



По словам педагога, именно замки как архитектурные памятники были выбраны неслучайно. "Мини-музей работает на образование и познавательную активность. Замки Беларуси - это история, география, искусство, геральдика, быт народа, - пояснила Анна Маркун. - Для незрячего учащегося эти темы часто остаются набором слов. Мини-музей превращает их в деятельность. Дети могут сравнить формы и стили замков. Мини-музей переводит архитектурное наследие в осязаемый, слышимый, проговариваемый формат. Мы не ждем, пока ребенок сможет попасть в замок, мы приносим замок в образовательное пространство школы. Мини-музей решает задачу сенсорного обогащения и компенсации. Тифлопедагоги хорошо знают, что чем больше сенсорный опыт, тем меньше риск вторичных отклонений".



Как рассказала Анна Маркун, макеты дают ребенку возможность "увидеть" руками то, что недоступно зрению - объем, пропорции, соотношение частей, рельеф стены, форму башни. "Для человека с нарушением зрения очень важно не быть пассивным получателем информации, - добавила она. - Когда он сам исследует макет, сам находит деталь, формулирует описание, у него формируется самостоятельность, уверенность, субъективность. Архитектура может быть не только зрелищем, но и прикосновением, живым опытом, доступным каждому. Такой формат снимает барьер и разрушает стереотип о том, что музей - это только для зрячих, и формируют у человека с нарушением зрения опыт полноценного участия в культурной жизни".



Педагог добавила, что такие макеты могут быть созданы в школах, в центрах коррекционно-развивающего обучения, в библиотеке, в семье, потому что не требуют дорогостоящего оборудования. "Мини-музей "Замки Беларуси" в нашей школе-интернате - это пример того, как культурное наследие становится рабочим инструментом психопедагогики. Он одновременно решает задачи образования, коррекции, социализации и личностного роста", - подчеркнула Анна Маркун.-0-