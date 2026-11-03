Крупный кинофестиваль, очень известный в Китае. Молодой режиссер из КНР об участии в "Лістападзе" 

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Режиссер из Китая Лань Каньчжао, который участвует в конкурсе "Кино молодых" с фильмом "Там, где солнце светит ярко", рассказал журналистам об участии в фестивале и своей работе, передает корреспондент БЕЛТА.Беларусь китайский кинематографист посетил впервые. Впервые он и на "Лістападзе". "Это очень интересный опыт. "Лістапад" - крупный кинофестиваль, очень известный в Китае. Когда я приехал, сразу увидел, как здесь все красиво", - рассказал Лань Каньчжао.Молодой режиссер представил на конкурс "Кино молодых" драматический фильм 2026 года "Там, где солнце светит ярко" совместного производства Канады, Китая, Малайзии, Швейцарии. Лента состоит из нескольких взаимосвязанных историй о детях и подростках из бедной живописной деревни на юге Китая, откуда уезжают на заработки многие родители.Главный герой - 18-летний парень - переживает первые трудности взросления. То же испытывают и четверо ребят из его родной деревни. "Я сам вырос в деревне на юге Китая, поэтому мне было особенно интересно создать историю о детях, семьях и проблемах, с которыми они сталкиваются", - поделился режиссер.Свои фильмы Лань Каньчжао представлял более чем на 40 фестивалях, где получил более 10 наград.-0-