3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Режиссер из Китая Лань Каньчжао, который участвует в конкурсе "Кино молодых" с фильмом "Там, где солнце светит ярко", рассказал журналистам об участии в фестивале и своей работе, передает корреспондент БЕЛТА.
Беларусь китайский кинематографист посетил впервые. Впервые он и на "Лістападзе". "Это очень интересный опыт. "Лістапад" - крупный кинофестиваль, очень известный в Китае. Когда я приехал, сразу увидел, как здесь все красиво", - рассказал Лань Каньчжао.
Молодой режиссер представил на конкурс "Кино молодых" драматический фильм 2026 года "Там, где солнце светит ярко" совместного производства Канады, Китая, Малайзии, Швейцарии. Лента состоит из нескольких взаимосвязанных историй о детях и подростках из бедной живописной деревни на юге Китая, откуда уезжают на заработки многие родители.
Главный герой - 18-летний парень - переживает первые трудности взросления. То же испытывают и четверо ребят из его родной деревни. "Я сам вырос в деревне на юге Китая, поэтому мне было особенно интересно создать историю о детях, семьях и проблемах, с которыми они сталкиваются", - поделился режиссер.
Свои фильмы Лань Каньчжао представлял более чем на 40 фестивалях, где получил более 10 наград.-0-
Культура
03 ноября 2026, 16:06
Крупный кинофестиваль, очень известный в Китае. Молодой режиссер из КНР об участии в "Лістападзе"
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