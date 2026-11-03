Костюмы, рушники, вытинанки. На ВДНХ в Москве представили шедевры белорусского народного творчества 

3 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Настоящие шедевры белорусского народного творчества украсили павильон Республики Беларусь на ВДНХ в Москве. 3 ноября здесь открылась выставка "Живое наследие Беларуси: традиции и современность" из фондов Национального художественного музея, передает корреспондент БЕЛТА.



"Национальный художественный музей Беларуси обладает не только шикарной коллекцией живописи, графики, скульптуры, но и декоративно-прикладного искусства, которую начал собирать еще первый директор Государственной галереи БССР в 1939 году Николай Михолап", - отметила генеральный директор музея Ирина Матяс. В Москву приехали народные белорусские костюмы, которым уже более ста лет, неглюбские рушники, вытинанки, изделия из соломки и лозы, керамика. "Это то, что имеет статус культурного наследия ЮНЕСКО и занимает достойное место в нашем фонде", - обратила внимание она.



По словам Ирины Матяс, особый смысл экспозиции придает то, что она приурочена к Году белорусской женщины. "Народное искусство во многом хранилось и передавалось именно женщиной - матерью, мастерицей, наставницей. Женщина создавала костюм, ткала, вышивала, лепила, расписывала, учила детей видеть и ценить красоту. В традиционном костюме, орнаменте, ремесле запечатлен образ женщины-созидательницы, хранительницы домашнего очага и культурной памяти", - отметила руководитель музея.



"Образ женщины-созидательницы и женщины-хранительницы семейного очага, нравственных и этнических ориентиров прочно вплетен в культурный код белорусского народа, - отметила на церемонии открытия выставки советник-посланник посольства Беларуси в России Дарья Шманай. - И современная белоруска гармонично соединяет эти вековые ценности с активной общественной и профессиональной деятельностью. Республика Беларусь последовательно поддерживает эту линию, делает акцент на материнстве, укреплении авторитета женщин в обществе и признании их ключевой роли в защите культурных и духовных ценностей страны".



"Ценности каждого белоруса - миролюбие, добрососедство, трудолюбие и уважение к родной земле. Мы - нация с древней историей, и свою государственность строим на принципах бережного отношения к исторической и культурной памяти нашего народа. Все, что создавалось на родной земле сотни лет назад, и все, что мы сегодня стараемся сохранить - старинные обряды, праздники - это и есть наши корни. Это основа основ, это наша душа, без наследия предков нас нет как народа, как государства. Сохранение исторической памяти - это один из главных приоритетов национальной политики Беларуси", - подчеркнула Дарья Шманай.



Посетители выставки смогут не только полюбоваться белорусским традиционным искусством, но и сами попробовать создать произведения: в дни работы экспозиции белорусские искусствоведы проведут мастер-классы по основам народных промыслов.-0-